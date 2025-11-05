Milano 15:51
43.252 -0,02%
Nasdaq 15:51
25.505 +0,27%
Dow Jones 15:50
47.215 +0,28%
Londra 15:50
9.764 +0,51%
Francoforte 15:50
23.952 +0,01%

Borsa: Giornata fiacca per il Dow Jones (+0,03%)

Il Dow Jones prende il via a 47.097,31 punti

In breve, Finanza
L'indice dei giganti USA passa di mano con un trascurabile +0,03%, a quota 47.097,31 in apertura.
