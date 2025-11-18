Milano 13:23
43.001 -1,75%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:23
9.547 -1,33%
Francoforte 13:23
23.263 -1,39%

Francoforte: giornata depressa per Knorr-Bremse

Migliori e peggiori
Francoforte: giornata depressa per Knorr-Bremse
(Teleborsa) - Retrocede Knorr-Bremse, con un ribasso del 2,10%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Knorr-Bremse evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Knorr-Bremse rispetto all'indice.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Knorr-Bremse. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 82,03 Euro. Primo supporto visto a 81,38. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 81,07.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```