Francoforte: giornata depressa per Knorr-Bremse

(Teleborsa) - Retrocede Knorr-Bremse
, con un ribasso del 2,10%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Knorr-Bremse
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Knorr-Bremse
rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Knorr-Bremse
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 82,03 Euro. Primo supporto visto a 81,38. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 81,07.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)