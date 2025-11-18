Francoforte: movimento negativo per Bilfinger

multinazionale dell'ingegneria

Bilfinger

Germany MDAX

contractor tedesco

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo dell'1,81%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Le implicazioni di breve periodo delsottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 98,92 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 96,22. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 101,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)