Gaza, firmata a Davos la carta fondatrice del Board of Peace. Trump: "Tutti vogliono farne parte"

(Teleborsa) - "È una giornata molto emozionante. Tutti vogliono farne parte. Il Consiglio per la pace collaborerà con molti altri, tra cui le Nazioni Unite". È quanto ha affermato il presidente degli Stati Unitiprendendo la parola allaL'evento sulla pace, ospitato dal governo degli Stati Uniti, è stato organizzato in occasione dell'e si è tienuto a Davos a margine dei lavori ufficiali. "Il Wef – precisa l'organizzazione del Forum economico mondiale – ha accettato di facilitare la sessione, che include un focus significativo sulla pace e la ricostruzione a Gaza, mettendo a disposizione gli spazi del Davos Congress Centre".Il presidente Usa hainvitando sul palco ial Consiglio. Per Trump la guerra a Gaza sta "davvero giungendo al termine", rimangono solo "piccoli fuochi" che, a suo dire, possono essere spenti facilmente.probabilmente rispetterà i suoi impegni, afferma Trump, ma se non lo farà – perché "sono nati con i fucili in mano" – verrà distrutta."Oggi avremo più dettagli per il comitato di pace, ha l'opportunità di essere uno degli organismi più importanti mai creati, lo prendo molto sul serio. Tutti ne vogliono far parte, ci sono i paesi che sono qui, sono tutti miei amici, un paio mi piacciono, un paio no. Ma quelli che sono qui mi piacciono tutti, sono grandi leader, grandi personaggi" ha detto Trump. Sul palco, tra i 20 rappresentati dei paesi che hanno aderito: un rappresentante del, un rappresentante delil presidente dell'il primo ministro dell', il presidente dell', il primo ministro dellail primo ministro dell', il presidente dell', il vice primo ministro della, il presidente del, il primo ministro del, il presidente delil primo ministro delil ministro degli esteri dell'il ministro degli esteri della, un rappresentante degli, il presidente dell'il primo ministro dellaRicevendo oggi al Cremlino il presidente dell'Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen,ha ribadito cheprelevandoli dai fondi russi congelati negli Usa, e ha annunciato che parlerà dell'argomento in un colloquio previsto questa sera con l'inviato americano Steve Witkoff. "Siamo pronti a destinare un miliardo di dollari alla nuova struttura Board of Peace, soprattutto e principalmente per sostenere il popolo palestinese", ha detto il presidente russo, citato dal servizio stampa del Cremlino. Tali fondi, ha aggiunto, dovranno essere destinati "alla ricostruzione della Striscia di Gaza e alla risoluzione dei problemi della Palestina".Il– ha fatto sapere il– non ha preso parte oggi alla cerimonia di firma del Board of Peace proprio a causa delle "preoccupazioni circa la possibilità che il presidente Putin faccia parte di qualcosa che parla di pace". "C'è un'enorme mole di lavoro da fare, oggi non saremo tra i firmatari – ha dichiarato la–. Si tratta di un trattato legale che solleva questioni molto più ampie, quando non abbiamo ancora visto alcun segnale da parte sua che ci sarà un impegno per la pace in Ucraina". I dubbi avanzati da Londra riguardano anche il fatto che l'organismo, voluto dal presidente americano Donald Trump e concepito inizialmente per supervisionare la ricostruzione di Gaza, prevede uno statuto tale da non limitarne il ruolo alla sola Striscia, con la possibilità di creare una. "La posizione dell'Italia è di apertura: noi siamo aperti, disponibili e interessati. Per almeno due ragioni. La prima è che l'Italia può giocare un ruolo unico nella realizzazione del piano di pace per il Medio Oriente e nella costruzione della prospettiva dei due Stati e poi in generale non considererei una scelta intelligente da parte dell'Italia e dell'Europa quella di autoescludersi in un organismo che comunque è interessante. C'è per noi un problema costituzionale di compatibilità perché dalla lettura dello statuto è emerso che ci sono alcuni elementi di incompatibilità con la nostra Costituzione, questo non ci consente di firmare sicuramente domani, però ci serve più tempo, c'è un lavoro che va fatto, ma la mia posizione rimane di apertura – ha detto ieri sera laospite della puntata per i 30 anni della trasmissione Porta a porta –. La questione legale e regolamentare è soprattutto in rapporto all'articolo 11 della Costituzione, quello per cui noi possiamo cedere pezzi della nostra sovranità in condizioni di parità tra gli Stati. E questo può essere incompatibile con alcuni articoli dello statuto"."Voglio ringraziare ciascuno dei leader qui presenti oggi e tutti i paesi che si sono impegnati ad aderire, e molti altri che aderiranno. Altri o non sono qui oggi o devono seguire una procedura interna nel loro paese a causa di limitazioni costituzionali, ma altri aderiranno. Molti vogliono far parte di questo sforzo perché sarà uno sforzo di successo" ha detto Rubio.E il progetto, annunciato da Trump mesi fa, dista realmente prendendo forma. "Sono un esperto di immobiliare e per me la posizione è tutto, e ho pensato: guardate questa posizione sul mare, guardate questo splendido pezzo di proprietà, cosa potrebbe rappresentare per così tante persone. Sarà davvero, davvero fantastico. Le persone che vivono così male vivranno così bene" ha detto Trump.Ilè contenuto in una mappa svelata a Davos dalIl progetto, afferma Kushner, sarà realizzato in fasi, tra cui "alloggi per i lavoratori, occupazione al 100% e opportunità per tutti" anche per il turismo costiero. "C'è un piano generale. Lo costruiscono in tre anni", ha detto Kushner mostrando diapositive della "Nuova Gaza" con grattacieli avveniristici sul lungomare della Striscia.