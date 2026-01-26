USA Rare Earth, finanziamento di 1,6 miliardi di dollari da governo USA che diventa azionista

USA Rare Earth

(Teleborsa) -ha sottoscritto una Lettera d'Intenti (LOI) non vincolante con il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti e una collaborazione con il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (DOE). Ilha fornito una LOI per un, inclusi 277 milioni di dollari di finanziamenti federali proposti e 1,3 miliardi di dollari di un prestito senior garantito proposto ai sensi del CHIPS Act. Inoltre, USAR emetterà al Dipartimento del Commercio 16,1 milioni di azioni ordinarie e circa 17,6 milioni di warrant.Contestualmente a questo annuncio, USAR ha, ancorato da Inflection Point con la partecipazione di grandi complessi di fondi comuni di investimento.La LOI con il Governo degli Stati Uniti riflette l'importanza strategica della piattaforma "mine-to-magnet" della società e il suoper i settori essenziali che sostengono la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, tra cui semiconduttori, altre tecnologie critiche e produzione avanzata, si legge in una nota."Questa storica collaborazione con il governo degli Stati Uniti rappresenta un passo fondamentale nella missione di USAR di garantire e sviluppare una filiera nazionale delle terre rare resiliente e indipendente - ha dichiarato- Siamo grati al Presidente Trump, al Segretario Lutnick e al Segretario Wright per il loro sostegno e il riconoscimento dell'importanza strategica delle terre rare e dei magneti permanenti"."Questa collaborazione trasformativa con il Dipartimento del Commercio e il finanziamento proposto di 1,6 miliardi di dollari ai sensi del CHIPS Act, insieme a 1,5 miliardi di dollari di capitale finanziario e strategico del settore privato, contribuiranno a garantire la filiera delle terre rare pesanti per gli Stati Uniti e i suoi alleati e sottolineano la natura strategica di USAR a sostegno della sicurezza nazionale ed economica", ha affermato"Il progetto sui minerali pesanti critici di USA Rare Earth è essenziale per ripristinare l'indipendenza mineraria critica degli Stati Uniti - ha affermato il- Questo investimento garantisce che le nostre catene di approvvigionamento siano resilienti e non dipendano più da nazioni straniere".