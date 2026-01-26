USA Rare Earth, finanziamento di 1,6 miliardi di dollari da governo USA che diventa azionista

(Teleborsa) - USA Rare Earth
ha sottoscritto una Lettera d'Intenti (LOI) non vincolante con il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti e una collaborazione con il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (DOE). Il Programma CHIPS del Dipartimento del Commercio
ha fornito una LOI per un totale di 1,6 miliardi di dollari
, inclusi 277 milioni di dollari di finanziamenti federali proposti e 1,3 miliardi di dollari di un prestito senior garantito proposto ai sensi del CHIPS Act. Inoltre, USAR emetterà al Dipartimento del Commercio 16,1 milioni di azioni ordinarie e circa 17,6 milioni di warrant.
Contestualmente a questo annuncio, USAR ha raccolto un PIPE in azioni ordinarie per un importo di 1,5 miliardi di dollari
, ancorato da Inflection Point con la partecipazione di grandi complessi di fondi comuni di investimento.
La LOI con il Governo degli Stati Uniti riflette l'importanza strategica della piattaforma "mine-to-magnet" della società e il suo ruolo nel colmare il divario di approvvigionamento di terre rare e minerali critici
per i settori essenziali che sostengono la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, tra cui semiconduttori, altre tecnologie critiche e produzione avanzata, si legge in una nota.
"Questa storica collaborazione con il governo degli Stati Uniti rappresenta un passo fondamentale nella missione di USAR di garantire e sviluppare una filiera nazionale delle terre rare resiliente e indipendente - ha dichiarato Barbara Humpton, CEO di USA Rare Earth
- Siamo grati al Presidente Trump, al Segretario Lutnick e al Segretario Wright per il loro sostegno e il riconoscimento dell'importanza strategica delle terre rare e dei magneti permanenti".
"Questa collaborazione trasformativa con il Dipartimento del Commercio e il finanziamento proposto di 1,6 miliardi di dollari ai sensi del CHIPS Act, insieme a 1,5 miliardi di dollari di capitale finanziario e strategico del settore privato, contribuiranno a garantire la filiera delle terre rare pesanti per gli Stati Uniti e i suoi alleati e sottolineano la natura strategica di USAR a sostegno della sicurezza nazionale ed economica", ha affermato Michael Blitzer, presidente di USA Rare Earth e CEO di Inflection Point
.
"Il progetto sui minerali pesanti critici di USA Rare Earth è essenziale per ripristinare l'indipendenza mineraria critica degli Stati Uniti - ha affermato il Segretario al Commercio Howard Lutnick
- Questo investimento garantisce che le nostre catene di approvvigionamento siano resilienti e non dipendano più da nazioni straniere".(Foto: Dominik Vanyi su Unsplash)