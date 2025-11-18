Goldman Sachs, alla ricerca di catalizzatori per gli investimenti in un scenario complesso

Goldman Sachs Asset Management

(Teleborsa) -ha pubblicato oggi il suo, dal titolo “Seeking Catalysts Amid Complexity”. L’innovazione alimentata dall’continua a sostenere l’ottimismo degli investitori, mentre le azioni delle banche centrali, un nuovo ordine commerciale, i rischi fiscali e i cambiamenti nel contesto geopolitico stanno creando un complesso scenario per gli investimenti. In un quadro caratterizzato da queste forze contrastanti, l’outlook 2026 evidenzia potenziali modalità con cui gli investitori possono individuarein grado di generareNei, sottolineano gli analisti, "esiste il potenziale per una, con una preferenza per la diversificazione globale e per una combinazione di strategie fondamentali e quantitative. Nel, l’attenzione è rivolta alla diversificazione della duration e al posizionamento strategico lungo le curve per orientarsi tra i contrastanti segnali macroeconomici. Le opportunità di reddito potrebbero emergere dai, dall’e dal".Nei, "un contesto più costruttivo pere attività dipotrebbe generare unadei rendimenti dei gestori nel private equity". Il private credit "continua a offrirerispetto ai mercati pubblici, con tassi di default storicamente inferiori rispetto ai syndicated loan. Rimane fondamentale una rigorosa attività di, mentre emergono nuove opportunità nelle ie dalla".“Con l’avanzare del 2026, l’incertezza derivante dai cambiamenti delle politiche delle banche centrali, dalle tensioni geopolitiche e dalle trasformazioni strutturali definirà il quadro macroeconomico. Queste forze creano opportunità nei mercati pubblici e privati, dalle dislocazioni ai temi legati alla crescita secolare e a fonti alternative di rendimento. Riteniamo che gli investitori abbiano bisogno di un approccio realmente diversificato e multi-asset, che combini un posizionamento cross-asset attivo, una selezione titoli granulare, una gestione del rischio disciplinata e coperture esplicite dei rischi di coda, con l’obiettivo di proteggere il capitale e al tempo stesso individuare nuove opportunità di crescita”, ha dichiaratoGuardando ai mercati azionari, negli, Goldman Sachs evidenzia che "mentre i “” continuano ad incrementare la propria quota di mercato grazie a core business solidi e a reinvestimenti strategici, la forte capacità di generare utili di queste aziende potrebbe favorire. Gli investimenti in IA degli hyperscaler (tra cui Amazon, Google, Meta, Microsoft e Oracle) dovrebbero. Tuttavia, il trend del “e vi sono alcuni segnali che indicano che l'omogeneità dei risultati tra questi grandi operatori si sta evolvendo in una maggiore dispersione.“Come investitori fondamentali, monitoreremo la, soprattutto mentre investono in modo aggressivo nell’intelligenza artificiale. Al di là dei Magnifici 7, l’adozione dell’IA da parte delle imprese si sta ampliando. Le applicazioni dell’intelligenza artificiale stanno crescendo rapidamente, in particolare in ambiti come automazione, customer engagement e operational intelligence, creando opportunità per le piattaforme che supportano le aziende nell’integrazione dell’IA”, ha dichiarato“Le, in particolare nei settorie sempre più anche, potrebbero essere ben posizionate per crescere. Tuttavia, la maggiore volatilità e i rischi di liquidità richiedono una gestione attiva qualificata per identificare i disruptor ad alto potenziale e orientarsi tra aree caratterizzate da eccesso di entusiasmo tematico”, ha affermato. “Questo approccio aiuta a distinguere le aziende di qualità e a evitare insidie, con il potenziale di costruire portafogli resilienti in un contesto dinamico.”In, aggiunge il broker, "sono attesi un, sostenuti da maggiore flessibilità fiscale e reindustrializzazione. I mercati europei hanno il potenziale per continuare a sovraperformare nei settori, mentre un miglioramento delle performance nei settori attualmente in ritardo sarà fondamentale per un progresso più ampio del mercato e per sostenere gli afflussi nell’azionario europeo".“Con le aspettative di una, le strategie quantitative possono aiutare a orientarsi tra frammentazione, complessità e inefficienze dei mercati europei. Costruendo portafogli diversificati, gli investitori possono potenzialmente trarre vantaggio dalle sfumature del mercato, generare rendimenti dalle inefficienze del mercato e gestire i rischi attraverso un approccio basato sui dati”, ha aggiunto