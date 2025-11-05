Pandora, crescita vendite +6% nel trimestre ma riduce target esercizio

(Teleborsa) -, che stanno penalizzando l'andamento del titolo alla Borsa do Copenhagen, dove registra una perdita del 2,68%. Il gruppo attivo nel settore dei gioielli e dell'alta bigiotteria ha riportato una crescita più lenta del previsto nel trimestre ed abbassato le previsioni di fatturato e margine di profitto per il 2026.I del 2% del terzo trimestre sonodai 6,10 miliardi dell'anno precedente, trainati da una crescita organica del 6% e da un aumento delle vendite del 2% a perimetro costante.dall'80,1% e il margine EBIT al 14% dal 16,1%.si è attestato arispetto all'anno scorso, anche se registra un aumento del 5% a tassi di cambio costanti. Il ritorno sul capitale investitorispetto al 44% dello stesso periodo del 2024.L'amministratore delegato Alexander Lacik ha parlato di unma ha affermato che l'azienda è "ben preparata per le imminenti festività e pronta a raggiungere i nostri obiettivi per l'anno".Pandora ha, indicando unae un. La società ha però ridotto il suo obiettivo di crescitadal 4-5%, citando un andamento dei consumi più debole.