Madrid: si concentrano le vendite su Sacyr

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici
, che mostra un decremento del 2,21%.
Lo scenario su base settimanale di Sacyr
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Sacyr
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,607 Euro con tetto rappresentato dall'area 3,671. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,579.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)