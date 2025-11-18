Milano 13:31
Madrid: si concentrano le vendite su Sacyr

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici, che mostra un decremento del 2,21%.

Lo scenario su base settimanale di Sacyr rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Sacyr suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,607 Euro con tetto rappresentato dall'area 3,671. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,579.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
