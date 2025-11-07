Milano 13:45
Generalfinance, Intesa alza target price: molto avanti sul piano

Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha incrementato a 22,1 euro per azione (dai precedenti 20,7 euro) il target price su Generalfinance, società quotata su Euronext STAR Milan e intermediario finanziario specializzato nel factoring alle PMI distressed, confermando la raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 12%.

Gli analisti scrivono che Generalfinance ha registrato solidi risultati nel terzo trimestre del 2025, con il miglior utile netto trimestrale dalla quotazione, superiore alle aspettative, trainato da una robusta crescita dei ricavi (+59,4% su base annua) e da una solida performance del margine di interesse (NII). I costi operativi sono stati ben controllati, portando a un rapporto costi/ricavi inferiore al 30%. La società ha alzato la guidance sull'utile netto per il 2025 a oltre 27 milioni di euro, riflettendo il forte slancio commerciale.

A seguito dei solidi risultati dei primi nove mesi del 2025 e considerando la guidance aggiornata per il 2025, Intesa ha rivisto le stime per il periodo 2025-27, aumentando i ricavi per il 2025 dell'8% e adeguando al contempo gli accantonamenti per perdite su crediti a 4 milioni di euro. Aumentato l'utile per azione rettificato per il 2025 del 6%, con una correzione media del -2% per il periodo 2026-27, a seguito dei maggiori costi di funding.

(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)
