Generalfinance, Intesa alza target price: molto avanti sul piano

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha incrementato a 22,1 euro
per azione (dai precedenti 20,7 euro) il target price
su Generalfinance
, società quotata su Euronext STAR Milan e intermediario finanziario specializzato nel factoring alle PMI distressed, confermando la raccomandazione
"Buy
" visto l'upside potenziale del 12%.
Gli analisti scrivono che Generalfinance ha registrato
solidi risultati nel terzo trimestre del 2025, con il miglior utile netto trimestrale dalla quotazione
, superiore alle aspettative, trainato da una robusta crescita dei ricavi (+59,4% su base annua) e da una solida performance del margine di interesse (NII). I costi operativi sono stati ben controllati, portando a un rapporto costi/ricavi inferiore al 30%. La società ha alzato la guidance sull'utile netto per il 2025 a oltre 27 milioni di euro, riflettendo il forte slancio commerciale.
A seguito dei solidi risultati dei primi nove mesi del 2025 e considerando la guidance aggiornata per il 2025, Intesa ha rivisto le stime per il periodo 2025-27
, aumentando i ricavi per il 2025 dell'8% e adeguando al contempo gli accantonamenti per perdite su crediti a 4 milioni di euro. Aumentato l'utile per azione rettificato per il 2025 del 6%, con una correzione media del -2% per il periodo 2026-27, a seguito dei maggiori costi di funding.(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)