Milano 9:56
47.072 +0,90%
Nasdaq 24-feb
24.977 0,00%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 9:56
10.764 +0,78%
25.043 +0,23%

Parigi: Pernod Ricard in forte calo

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede molto il colosso degli alcolici, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,06%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Pernod Ricard rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La tendenza di breve del produttore di vini e alcolici moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 82,03 Euro e supporto a 80,11. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 83,95.

