Parigi: Pernod Ricard in forte calo

(Teleborsa) - Retrocede molto il colosso degli alcolici
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,06%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40
, evidenzia un rallentamento del trend di Pernod Ricard
rispetto all'indice di Parigi
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
La tendenza di breve del produttore di vini e alcolici
moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 82,03 Euro e supporto a 80,11. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 83,95.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)