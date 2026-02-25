Parigi: Pernod Ricard in forte calo

colosso degli alcolici

CAC40

Pernod Ricard

indice di Parigi

produttore di vini e alcolici

(Teleborsa) - Retrocede molto il, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,06%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.La tendenza di breve delmoderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 82,03 Euro e supporto a 80,11. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 83,95.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)