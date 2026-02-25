Milano 9:56
47.072 +0,90%
Nasdaq 24-feb
24.977 0,00%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 9:56
10.764 +0,78%
25.043 +0,23%

Parigi: Pernod Ricard si muove verso il basso

Ribasso scomposto per il colosso degli alcolici, che esibisce una perdita secca del 4,04% sui valori precedenti.
