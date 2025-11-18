Milano 13:33
42.973 -1,81%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:33
9.541 -1,39%
Francoforte 13:33
23.256 -1,42%

Parigi: giornata depressa per Societe Generale

Migliori e peggiori
Parigi: giornata depressa per Societe Generale
(Teleborsa) - Retrocede la big bank francese, con un ribasso del 2,96%.

Se si analizza l'andamento del titolo con il CAC40 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 56,97 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 55,69. L'equilibrata forza rialzista di Societe Generale è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 58,25.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
