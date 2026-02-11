Milano 13:14
46.448 -0,76%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:14
10.433 +0,77%
Francoforte 13:14
24.964 -0,09%

Piazza Affari: scambi in positivo per Alerion Clean Power

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi in positivo per Alerion Clean Power
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, che avanza bene dell'1,89%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Alerion Clean Power evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Alerion Clean Power rispetto all'indice.


Il quadro tecnico di breve periodo di Alerion Clean Power mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 19,61 Euro. Rischio di discesa fino a 18,95 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 20,27.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```