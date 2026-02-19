Milano 14:12
45.691 -1,44%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 14:12
10.622 -0,60%
Francoforte 14:12
25.047 -0,91%

Piazza Affari: giornata depressa per Alerion Clean Power

Migliori e peggiori
Piazza Affari: giornata depressa per Alerion Clean Power
(Teleborsa) - Retrocede la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, con un ribasso del 2,13%.

La tendenza ad una settimana di Alerion Clean Power è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Alerion Clean Power, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 18,59 Euro. Primo supporto visto a 18,27. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 18,13.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```