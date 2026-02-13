Milano 12:35
45.446 -1,68%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 12:35
10.399 -0,04%
Francoforte 12:34
24.799 -0,22%

Piazza Affari: in calo Alerion Clean Power

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sulla società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, che tratta con una perdita del 2,10%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Alerion Clean Power più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Alerion Clean Power classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 18,86 Euro e primo supporto individuato a 18,48. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 19,24.

