Piazza Affari: in calo Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Pressione sulla società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili
, che tratta con una perdita del 2,10%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Alerion Clean Power
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Alerion Clean Power
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 18,86 Euro e primo supporto individuato a 18,48. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 19,24.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)