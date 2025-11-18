Milano 15:42
Safilo, buyback per oltre 500 mila euro

(Teleborsa) - Safilo Group, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 10 al 14 novembre 2025, complessivamente 275.000 azioni ordinarie al prezzo medio di 1,838018 euro per azione, per un controvalore pari a 505.455,02 euro.

Al 14 novembre, la Società ha acquistato, a partire dall'avvio del Programma, complessive 11.302.492 azioni ordinarie e pertanto, tenuto conto delle azioni già in portafoglio, detiene un totale di 22.302.492 azioni ordinarie proprie, pari a circa il 5,38% delle azioni in circolazione.

Intanto, a Milano, il produttore di occhiali da sole e da vista si muove in territorio negativo e si attesta a 1,804 euro, con un calo dell'1,96%.



