Safilo, buyback per oltre 500 mila euro

(Teleborsa) - Safilo Group
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 10 al 14 novembre 2025, complessivamente 275.000 azioni ordinarie
al prezzo medio di 1,838018 euro per azione, per un controvalore
pari a 505.455,02 euro
.
Al 14 novembre, la Società ha acquistato, a partire dall'avvio del Programma, complessive 11.302.492 azioni ordinarie e pertanto, tenuto conto delle azioni già in portafoglio, detiene un totale di 22.302.492 azioni ordinarie proprie, pari a circa il 5,38% delle azioni in circolazione.
Intanto, a Milano, il produttore di occhiali da sole e da vista
si muove in territorio negativo e si attesta a 1,804 euro, con un calo dell'1,96%.