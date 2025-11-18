Safilo, buyback per oltre 500 mila euro

Safilo Group

produttore di occhiali da sole e da vista

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, dal 10 al 14 novembre 2025, complessivamenteal prezzo medio di 1,838018 euro per azione, per unpari aAl 14 novembre, la Società ha acquistato, a partire dall'avvio del Programma, complessive 11.302.492 azioni ordinarie e pertanto, tenuto conto delle azioni già in portafoglio, detiene un totale di 22.302.492 azioni ordinarie proprie, pari a circa il 5,38% delle azioni in circolazione.Intanto, a Milano, ilsi muove in territorio negativo e si attesta a 1,804 euro, con un calo dell'1,96%.