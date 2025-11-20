Armònia SGR acquista Prevenzione e Salute Holding. Reinveste il CEO Giovanni Battista Pisani

(Teleborsa) -, operatore di private equity italiano, ha sottoscritto un accordo vincolante per l', gruppo italiano specializzato nella gestione di poliambulatori e centri medici attivo in diverse regioni d'Italia. L'operazione, di cui non sono stati rivelati i dettagli finanziari, rappresenta il quarto investimento del fondo Armònia Italy Fund II.Il progetto, ideato dal fondatore e CEO Giovanni Battista Pisani, è stato strutturato nel 2021 come Club Deal da Banca Finint su impulso del Presidente Enrico Marchi, in partnership con Ribox (Famiglia Riello) e Stel-fin (Famiglia Peretti). L'iniziativa ha avuto come obiettivo la creazione di una piattaforma aggregativa nel settore dei servizi sanitari privati. Il progetto ha preso avvio con l'acquisizione di due centri medici e ha portato in quattro anni alla creazione di unPSH ha consolidato negli anni una forte presenza sul mercato italiano, sviluppando un network integrato di strutture mediche altamente specializzate che ad oggi genera circa, con un'ottima marginalità operativa e un forte potenziale sinergico.Il progetto di Armònia ha l'obiettivo di sviluppare ulteriormente PSH sia tramite linee interne - sfruttando le positive dinamiche di mercato e il posizionamento competitivo distintivo - sia pergeografiche, con l'obiettivo di creare un operatore leader nel settore in grado di fornire tempestivamente un'offerta trasversale e complementare di prestazioni sanitarie.L'acquisizione sarà completata con il, per una quota di minoranza, da parte del CEO e degli attuali soci del Gruppo."L'acquisizione di PSH risulta pienamente in linea con l'obiettivo di Armònia di investire in settori altamente frammentati e caratterizzati da interessanti dinamiche di mercato, con l'obiettivo di sostenere un ulteriore percorso di crescita del Gruppo", ha detto"La forte volontà di Armònia di investire nella crescita di PSH, così come la rinnovata fiducia dei soci fondatori, è segno indubbio dell'importanza del progetto, nato con lo scopo di rappresentare un player di rilievo nel panorama della sanità privata", ha commentato"Questa operazione conferma la capacità di Banca Finint di strutturare Club Deal di successo - ha sottolineatot - Il percorso di PSH è un esempio concreto dello spirito imprenditoriale del presidente Enrico Marchi, capace di cogliere, individuare e favorire la nascita di progetti solidi e di grande sviluppo. Questa iniziativa, grazie ad un modello aggregativo efficace e alla collaborazione tra investitori e management, si è rapidamente affermata come eccellenza nel panorama della sanità privata italiana".