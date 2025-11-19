Analisi Tecnica: EUR/GBP del 18/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre
Appiattita la performance del cross Euro contro la valuta britannica, che porta a casa un trascurabile -0,02%.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 0,8819. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 0,8804. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 0,8799, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)