Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 18/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre
Affonda sul mercato l'indice principale della Borsa di Parigi, che alla chiusura soffre con un calo dell'1,86%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il CAC 40, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 7.876,8. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 8.150,1. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 7.785,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)