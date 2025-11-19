Milano 10:00
42.455 -0,90%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 -1,07%
Londra 10:00
9.531 -0,22%
Francoforte 10:00
23.125 -0,24%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 18/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 18/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre

Affonda sul mercato l'indice principale della Borsa di Parigi, che alla chiusura soffre con un calo dell'1,86%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il CAC 40, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 7.876,8. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 8.150,1. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 7.785,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
