Francoforte: risultato positivo per Knorr-Bremse

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Knorr-Bremse, che tratta in utile del 2,32% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Knorr-Bremse rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 84,62 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 82,17. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 80,58.

