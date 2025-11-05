Buzzi, ricavi in crescita e posizione finanziaria in deciso miglioramento. Confermate stime su margine 2025

Buzzi

(Teleborsa) -ha chiuso i primi nove mesi del 2025 con risultati in miglioramento, sostenuti dall’ampliamento del perimetro di consolidamento e dalla buona tenuta della domanda nei principali mercati.Lesono salite del 26% a, spinte dall’acquisizione della quota di controllo innegli Emirati Arabi e dal pieno consolidamento delle attività in. Anche il comparto delregistra una crescita del 4%, con incrementi diffusi in quasi tutti i Paesi, ad eccezione degli Stati Uniti.consolidati si attestano a 3.406,2 milioni di euro, in aumento del 7% rispetto ai 3.184,3 milioni del 2024; a parità di perimetro e tassi di cambio, la crescita è dell’1,2%. Ilper l’intero esercizio 2025 è confermato nella fascia 1.100–1.200 milioni di euro.Tra i mercati principali, l’segnaper(-2,7%), penalizzata dal deconsolidamento dello stabilimento di Fanna ma in crescita del 3,1% a parità di perimetro. Gliregistrano 1.220,7 milioni (-5,7%), mentre lacresce dell’1,6% e lamette a segno un balzo del 19,6%.Lasale a 973,6 milioni di euro, in deciso miglioramento rispetto ai 755,2 milioni di fine 2024, grazie allae allaIl gruppo conferma un quadro di solida crescita e stabilità, in linea con le previsioni per l’intero esercizio 2025.