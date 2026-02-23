Londra: scambi in positivo per Fresnillo

(Teleborsa) - Balza in avanti il leader mondiale dell'argento
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,74%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fresnillo
rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo di Fresnillo
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 40,35 sterline e primo supporto individuato a 39,54. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 41,16.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)