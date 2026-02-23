Milano 9:49
46.715 +0,52%
Nasdaq 20-feb
25.013 0,00%
Dow Jones 20-feb
49.626 +0,47%
Londra 9:49
10.673 -0,13%
25.131 -0,51%

Londra: scambi in positivo per Fresnillo

Migliori e peggiori
Londra: scambi in positivo per Fresnillo
(Teleborsa) - Balza in avanti il leader mondiale dell'argento, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,74%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fresnillo rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di Fresnillo classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 40,35 sterline e primo supporto individuato a 39,54. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 41,16.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```