New York: in calo Vertex Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Retrocede la compagnia farmaceutica
, con un ribasso del 2,94%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Vertex Pharmaceuticals
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la compagnia biotecnologica americana
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Vertex Pharmaceuticals
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 431 USD. Possibile una discesa fino al bottom 418,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 443,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)