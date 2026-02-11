Shopify in discesa a New York

(Teleborsa) - A picco l'azienda di commercio globale con sede in Canada
, che presenta un pessimo -11,91%.
L'andamento di Shopify
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le tendenza di medio periodo di Shopify
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 130,6 USD. Supporto stimato a 102. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 159,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)