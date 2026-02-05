Qualcomm, ricavi record ma l'outlook delude il mercato a causa della carenza di memoria

Qualcomm

(Teleborsa) -ha annunciato nella serata di ieri risultati da record per il, chiuso il 28 dicembre 2025, con ricavi che hanno raggiunto i. Nonostante l'diabbia superato le attese, il titolo è crollato del 9% nell'after-hours a causa di una previsione per il trimestre in corso inferiore alle stime di Wall Street.Il CEOha attribuito l'intero deficit dell'outlook alla grave carenza globale di, che sta colpendo duramente i produttori di smartphone, specialmente in Cina. Per il, Qualcomm stima ricavi tra 10,2 e 11 miliardi di dollari, contro gli 11,12 miliardi previsti dagli analisti. Amon ha spiegato che i produttori (OEM) stanno riducendo i livelli di inventario per adattarsi alla scarsità di forniture di memoria, sebbene la domanda dei consumatori per i dispositivi di fascia alta rimanga incoraggiante.Il segmentoha registrato un trimestre record superando per la seconda volta consecutiva il miliardo di dollari di ricavi (1,10 miliardi). Tuttavia, le vendite di chip pernel trimestre di dicembre (7,82 miliardi) hanno leggermente mancato le stime.Nel corso del trimestre, l'azienda ha restituitoagli azionisti tra dividendi e riacquisti di azioni.