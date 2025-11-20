Piazza Affari: scambi in forte rialzo per CIR

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la holding finanziaria
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,84%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a CIR
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico della società fondata da Carlo De Benedetti
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,686 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,714. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,669.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)