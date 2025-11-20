Piazza Affari: scambi in forte rialzo per CIR

holding finanziaria

FTSE Italia Mid Cap

CIR

società fondata da Carlo De Benedetti

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,84%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico dellamostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,686 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,714. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,669.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)