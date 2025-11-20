Milano 10:10
43.059 +0,96%
Nasdaq 19-nov
24.641 0,00%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 10:10
9.568 +0,63%
Francoforte 10:10
23.406 +1,05%

Piazza Affari: scambi in forte rialzo per CIR

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la holding finanziaria, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,84%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a CIR rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico della società fondata da Carlo De Benedetti mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,686 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,714. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,669.

