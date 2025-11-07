Juventus: assemblea approva bilancio, sì all'aumento di capitale. Nuovo CdA: Ferrero confermato Presidente

Juventus F.C.

Exor

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti diha approvato il bilancio dell’esercizio al 30 giugno 2025, che si è chiuso con unadi euro, nonché la copertura integrale della perdita mediante utilizzo, in parte, della riserva da sovrapprezzo azioni (pari a circa € 26,8 milioni) e, in parte, riportando a nuovo la differenza (pari a circa € 30,2 milioni). Conseguentemente. Nel contesto dell’Assemblea è stata altresì presentata la rendicontazione consolidata di sostenibilità nonché il bilancio consolidato al 30 giugno 2025, che evidenzia una perdita consolidata di € 58,1 milioni (€ 199,2 milioni al 30 giugno 2024).L’Assemblea ha deliberato in merito allache rimarrà in carica fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2028 e ha stabilito in 9 il numero dei suoi componenti.Sulla base della lista presentata da parte del socio(titolare di una partecipazione pari al 65,4% del capitale sociale e al 78,9% dei diritti di voto) e di una lista presentata da parte del socio Tether Investments (titolare di una partecipazione pari all’11,5% del capitale sociale e al 7,0% dei diritti di voto), sono stati nominati consiglieri: Antonio Belloni, Gianluca Ferrero, Guido de Boer, Damien Comolli, Laura Cappiello, Fioranna Vittoria Negri, Kerstin Andrea Lutz, Diva Moriani e Francesco Garino. I primi otto consiglieri sono stati tratti dalla lista presentata dal socio Exor (che ha ricevuto voti favorevoli pari al 92,0% del totale dei diritti di voto in assemblea) e che il nono consigliere è stato tratto dalla lista presentata dal socio Tether (che ha ricevuto voti favorevoli pari al 8,0% del totale dei diritti di voto in assemblea).L’Assemblea ha deliberato di nominaredel Consiglio di Amministrazione.l’Assemblea ha approvato la proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, addel capitale sociale preesistente, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, conferendo al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire modalità, termini e condizioni di ciascun esercizio della delega e della relativa esecuzione.