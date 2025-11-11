Milano 13:11
Juventus, Damien Comolli nominato amministratore delegato

Juventus, Damien Comolli nominato amministratore delegato
(Teleborsa) - Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club, squadra di calcio quotata su Euronext Milan, ha nominato Damien Comolli quale Amministratore Delegato, con contestuale cessazione del precedente incarico di Direttore Generale, conferendogli poteri di amministrazione sostanzialmente in continuità con l'assetto precedente.

Il CdA ha inoltre istituito i Comitati endoconsiliari con funzioni istruttorie, propositive e consultive ed ha nominato i relativi componenti come segue: Comitato Controllo e Rischi: Fioranna Vittoria Negri (Presidente), Antonio Belloni e Guido de Boer; Comitato per le Nomine e la Remunerazione: Antonio Belloni (Presidente), Laura Cappiello e Guido de Boer; Comitato per le Operazioni con Parti Correlate: Laura Cappiello (Presidente), Diva Moriani e Fioranna Vittoria Negri.

Il consiglio ha, infine, confermato l'attuale composizione e durata dell'Organismo di Vigilanza e dell'Organismo di Garanzia nonché Stefano Cerrato quale Dirigente Preposto e di Investor Relator, di Mauro Plati quale Risk & Compliance and Internal Audit Director e di Stefania Dulio quale Head of Internal Audit. La Chief People, Culture & ESG Greta Bodino è stata nominata Dirigente Preposto alla Sostenibilità, in continuità con la nomina effettuata per l'esercizio 2024/2025.
