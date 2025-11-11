Juventus, Damien Comolli nominato amministratore delegato

(Teleborsa) - Il nuovo Consiglio di Amministrazione
di Juventus Football Club
, squadra di calcio quotata su Euronext Milan, ha nominato Damien Comolli
quale Amministratore Delegato
, con contestuale cessazione del precedente incarico di Direttore Generale, conferendogli poteri di amministrazione sostanzialmente in continuità con l'assetto precedente.
Il CdA ha inoltre istituito i Comitati endoconsiliari
con funzioni istruttorie, propositive e consultive ed ha nominato i relativi componenti come segue: Comitato Controllo e Rischi: Fioranna Vittoria Negri (Presidente), Antonio Belloni e Guido de Boer; Comitato per le Nomine e la Remunerazione: Antonio Belloni (Presidente), Laura Cappiello e Guido de Boer; Comitato per le Operazioni con Parti Correlate: Laura Cappiello (Presidente), Diva Moriani e Fioranna Vittoria Negri.
Il consiglio ha, infine, confermato l'attuale composizione e durata dell'Organismo di Vigilanza e dell'Organismo di Garanzia nonché Stefano Cerrato quale Dirigente Preposto e di Investor Relator
, di Mauro Plati quale Risk & Compliance and Internal Audit Director e di Stefania Dulio quale Head of Internal Audit. La Chief People, Culture & ESG Greta Bodino è stata nominata Dirigente Preposto alla Sostenibilità, in continuità con la nomina effettuata per l'esercizio 2024/2025.