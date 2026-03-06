Milano 17:35
44.152 -1,02%
Nasdaq 18:09
24.811 -0,84%
Dow Jones 18:09
47.314 -1,34%
Londra 17:35
10.285 -1,24%
Francoforte 17:35
23.591 -0,94%

Piazza Affari: perdite consistenti per il FTSE Italia All-Share Financials

Viene venduto parecchio il FTSE Italia All-Share Financials, che continua la seduta a 35.898,22 punti.
