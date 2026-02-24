Milano 23-feb
46.699 +0,49%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 23-feb
10.685 -0,02%
Francoforte 23-feb
24.992 -1,06%

Borsa: Shanghai apre in rosso dell'1,26%

L'Indice della Borsa di Shanghai avvia gli scambi a 4.082,07 punti

L'Indice della Borsa cinese si muove in territorio negativo (-1,26%), a quota 4.082,07 in apertura.
