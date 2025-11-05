Cdm: primo via libera a testo unico intermediazione finanziaria

(Teleborsa) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti e del ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un dLo riferiscenella nota diffusa al termine del Cdm."Il provvedimento – spiega Palazzo Chigi – mira a. In particolare, si introducono modifiche relative al regolamento degli strumenti finanziari, alla cooperazione in materia di vigilanza e alla disciplina della crisi dei depositari centrali, in caso di apertura di una procedura di liquidazione coatta amministrativa".Approvato in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda lamediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione. L'intervento – spiega la nota – rafforza i diritti dei consumatori, promuovendo un'economia circolare e pulita, migliorando la tutela dalle pratiche commerciali sleali e incrementando la trasparenza delle informazioni.Ilintroduce misure specifiche per contrastare il fenomeno del, sanzionando in particolare le asserzioni ambientali generiche, infondate o non comprovate, e le pratiche volte a indurre all'acquisto con informazioni fuorvianti. Vengono inoltre previste disposizioni per contrastare in modo più efficace l'obsolescenza precoce dei prodotti, introducendo un'etichetta armonizzata che comunica in modo chiaro la garanzia commerciale di durabilità.Approvato, in esame preliminare, anche un regolamento, da adottarsi con decreto del presidente della Repubblica, relativo alnonché di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020. Il provvedimento disciplina i criteri, le modalità e le condizioni per l'uso sicuro di tali acque, fornendo un quadro normativo essenziale per far fronte alla crisi idrica e per supportare, in particolare, l'irrigazione in agricoltura. Si stabilisce in particolare l'obbligo di redigere un, individuando ruoli e responsabilità dei gestori e degli utilizzatori finali, con l'obiettivo primario di proteggere la salute umana, animale e l'ambiente.