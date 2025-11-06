Milano 17:35
43.069 -0,85%
Nasdaq 19:15
25.139 -1,88%
Dow Jones 19:15
46.825 -1,03%
Londra 17:35
9.736 -0,42%
Francoforte 17:35
23.734 -1,31%

Accordo tra Casa Bianca, Lilly e Novo Nordisk per ridurre il prezzo dei farmaci anti-obesità

Economia
Accordo tra Casa Bianca, Lilly e Novo Nordisk per ridurre il prezzo dei farmaci anti-obesità
(Teleborsa) - L’amministrazione Trump ha annunciato un accordo con le aziende farmaceutiche Eli Lilly e Novo Nordisk per ridurre drasticamente i prezzi dei farmaci dimagranti GLP-1 anche nei programmi governativi Medicare e Medicaid, oltre che per i pazienti paganti in contanti. L’iniziativa punta ad ampliare l’accesso a trattamenti per obesità, diabete e disturbi cardiometabolici.

Il governo estenderà la copertura anche a pazienti sovrappeso con prediabete o problemi cardiaci, e agli obesi con comorbilità, circa il 10% dei beneficiari Medicare.

"È un trionfo per i pazienti americani che salverà vite e migliorerà la salute di milioni e milioni di americani", ha dichiarato Donald Trump ai giornalisti nello Studio Ovale.

Come si legge sul sito della Casa Bianca, se acquistati con prescrizione tramite TrumpRx – il portale online federale (il cui lancio è previsto per il 2026) attraverso cui i cittadini statunitensi potranno acquistare medicinali direttamente dai produttori, senza intermediari, a prezzi fissati dal governo –, i prezzi dei farmaci Ozempic e Wegovy scenderanno rispettivamente da 1.000 e 1.350 dollari al mese a 350 dollari, quelli Zepbound e Orforglipron scenderanno da 1.086 dollari al mese a una media di 346 dollari. Nel caso in cui la FDA approvi in ??seguito la pillola Wegovy o alcuni farmaci simili "GLP-1" nella pipeline di ciascuna azienda, destinati ad essere assunti per via orale anziché tramite iniezione, la dose iniziale di tali farmaci avrà un prezzo di 150 dollari al mese.

Lilly e Novo otterranno esenzioni dai dazi e voucher regolatori accelerati per alcuni farmaci. L'accordo prevede inoltre che Eli Lilly e Novo Nordisk garantiscano prezzi NPF – Nazione più favorita, cioè il principio secondo il quale gli Stati Uniti pagheranno per i farmaci lo stesso prezzo più basso praticato in altri paesi sviluppati – su tutti i nuovi medicinali che immetteranno sul mercato, rimpatrino i maggiori ricavi esteri sui prodotti esistenti e forniscano a tutti i programmi Medicaid statali del Paese l'accesso ai prezzi NPF sui loro prodotti.

Condividi
```