Accordo tra Casa Bianca, Lilly e Novo Nordisk per ridurre il prezzo dei farmaci anti-obesità

(Teleborsa) - L’amministrazione Trump ha annunciato un accordo con le aziende farmaceutiche Eli Lilly
e Novo Nordisk
per ridurre drasticamente i prezzi dei farmaci dimagranti GLP-1
anche nei programmi governativi Medicare
e Medicaid
, oltre che per i pazienti paganti in contanti. L’iniziativa punta ad ampliare l’accesso a trattamenti per obesità, diabete e disturbi cardiometabolici.
Il governo estenderà la copertura
anche a pazienti sovrappeso con prediabete o problemi cardiaci, e agli obesi con comorbilità, circa il 10% dei beneficiari Medicare.
"È un trionfo per i pazienti americani che salverà vite e migliorerà la salute di milioni e milioni di americani", ha dichiarato Donald Trump
ai giornalisti nello Studio Ovale.
Come si legge sul sito della Casa Bianca, se acquistati con prescrizione tramite TrumpRx
– il portale online federale (il cui lancio è previsto per il 2026) attraverso cui i cittadini statunitensi potranno acquistare medicinali direttamente dai produttori, senza intermediari, a prezzi fissati dal governo –, i prezzi dei farmaci Ozempic
e Wegovy
scenderanno rispettivamente da 1.000 e 1.350 dollari al mese a 350 dollari, quelli Zepbound
e Orforglipron
scenderanno da 1.086 dollari al mese a una media di 346 dollari. Nel caso in cui la FDA approvi in ??seguito la pillola Wegovy o alcuni farmaci simili "GLP-1" nella pipeline di ciascuna azienda, destinati ad essere assunti per via orale
anziché tramite iniezione, la dose iniziale di tali farmaci avrà un prezzo di 150 dollari al mese.
Lilly e Novo otterranno esenzioni dai dazi
e voucher regolatori
accelerati per alcuni farmaci. L'accordo prevede inoltre che Eli Lilly e Novo Nordisk garantiscano prezzi NPF
– Nazione più favorita, cioè il principio secondo il quale gli Stati Uniti pagheranno per i farmaci lo stesso prezzo più basso praticato in altri paesi sviluppati – su tutti i nuovi medicinali che immetteranno sul mercato, rimpatrino i maggiori ricavi esteri
sui prodotti esistenti e forniscano a tutti i programmi Medicaid statali del Paese l'accesso ai prezzi NPF sui loro prodotti.