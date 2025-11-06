Accordo tra Casa Bianca, Lilly e Novo Nordisk per ridurre il prezzo dei farmaci anti-obesità

Eli Lilly

(Teleborsa) - L’amministrazione Trump ha annunciato un accordo con le aziende farmaceuticheper ridurre drasticamente i prezzi deianche nei programmi governativi, oltre che per i pazienti paganti in contanti. L’iniziativa punta ad ampliare l’accesso a trattamenti per obesità, diabete e disturbi cardiometabolici.Il governo estenderà laanche a pazienti sovrappeso con prediabete o problemi cardiaci, e agli obesi con comorbilità, circa il 10% dei beneficiari Medicare."È un trionfo per i pazienti americani che salverà vite e migliorerà la salute di milioni e milioni di americani", ha dichiaratoai giornalisti nello Studio Ovale.Come si legge sul sito della Casa Bianca, se acquistati con prescrizione tramite– il portale online federale (il cui lancio è previsto per il 2026) attraverso cui i cittadini statunitensi potranno acquistare medicinali direttamente dai produttori, senza intermediari, a prezzi fissati dal governo –, i prezzi dei farmaciscenderanno rispettivamente da 1.000 e 1.350 dollari al mese a 350 dollari, quelliscenderanno da 1.086 dollari al mese a una media di 346 dollari. Nel caso in cui la FDA approvi in ??seguito la pillola Wegovy o alcuni farmaci simili "GLP-1" nella pipeline di ciascuna azienda, destinati ad essere assunti peranziché tramite iniezione, la dose iniziale di tali farmaci avrà un prezzo di 150 dollari al mese.Lilly e Novo otterranno esenzioni daiaccelerati per alcuni farmaci. L'accordo prevede inoltre che Eli Lilly e Novo Nordisk garantiscano– Nazione più favorita, cioè il principio secondo il quale gli Stati Uniti pagheranno per i farmaci lo stesso prezzo più basso praticato in altri paesi sviluppati – su tutti i nuovi medicinali che immetteranno sul mercato, rimpatrino i maggiorisui prodotti esistenti e forniscano a tutti i programmi Medicaid statali del Paese l'accesso ai prezzi NPF sui loro prodotti.