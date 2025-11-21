Piazza Affari: movimento negativo per Hera

(Teleborsa) - Sottotono l'azienda multiservizi
, che passa di mano con un calo del 2,00%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hera
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, l'utility italiana
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4,191 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,067. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4,315.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)