Milano 13:54
42.717 -0,47%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 13:54
9.517 -0,12%
Francoforte 13:54
23.193 -0,37%

Piazza Affari: movimento negativo per Hera

Migliori e peggiori
Piazza Affari: movimento negativo per Hera
(Teleborsa) - Sottotono l'azienda multiservizi, che passa di mano con un calo del 2,00%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hera più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, l'utility italiana è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4,191 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,067. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4,315.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```