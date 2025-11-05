Francoforte: performance negativa per Adidas

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di calzature sportive
, in flessione del 2,06% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Adidas
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico del leader europeo dell'abbigliamento sportivo
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 153,1 Euro con area di resistenza individuata a quota 155,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 151,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)