Azimut, Barclays conferma Equal Weight e prezzo a 32,30 euro

(Teleborsa) -ribadisce la propria view su, sottolineando come i chiarimenti del management in merito alle richieste delle autorità siano stati utili, ma non sufficienti a dissipare del tutto le incertezze.La banca d'affari evidenzia, infatti, che, pur considerando il programma di share buyback (SBB) come elemento di supporto, permangono dubbi legati al progetto TNB e alle possibili implicazioni delle autorità sul franchise, con potenziali impatti su clienti, financial advisor e partner come UCG.Tra i rischi da monitorare nei prossimi mesi Barclays segnala: possibili ritardi nell'esecuzione del progetto TNB, l'effetto delle preoccupazioni regolamentari sulla rete commerciale e sui partner.Gli esperti di Barclays confermano il giudizio sul titolo Azimut a "Equal Weight" e il prezzo obiettivo a 32,30 euro.Il titoloal momento avanza bene del 2,21% facendo meglio del listino milanese colpito da vendite generalizzate.L'andamento dellanella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 32,5 Euro con area di resistenza individuata a quota 33,74. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 31,68.