Poste Italiane, Barclays conferma Equal Weight e alza tp a 20 euro

(Teleborsa) - I risultati del terzo trimestre
sono stati complessivamente in linea con le nostre proiezioni, che abbiamo solo perfezionato. Da qui in poi, i punti chiave da tenere d'occhio sono: l'implementazione delle iniziative di cross-selling legate alla partnership con TI, la nuova guidance 2026 che sarà comunicata con i risultati annuali e l’andamento dei volumi di parcel dalla Cina, considerati un driver importante per la crescita futura.
Così gli analisti di Barclays in merito ai risultati di bilancio di Poste Italiane che confermano il giudizio sul titolo a Equal Weight e, allo stesso tempo, alazno il tarte price del 4% a 20 euro dai 19,20 euro indicati in precedenza.
Al momento il titolo Poste Italiane
sta mettendo a segno un modesto profit a +0,24% a fronte delle vendite generalizzate che hanno colpito l'intero listino di Piazza Affari.
Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE MIB
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
L'esame di breve periodo della più grande infrastruttura di servizi in Italia
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 21,49 Euro e primo supporto individuato a 21,06. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 21,92.