Il CdM dà il via libera al "pacchetto sicurezza" e al decreto Ponte

(Teleborsa) -, riunitosi questo pomeriggio, ha dato il, aled al decreto legislativo per recepire la direttiva europea sulla trasparenza retributiva e parità salariale di genere.Il decreto legge sulla sicurezza consta die contiene una serie di disposizioni che puntano apersonali, per evitare devastazioni come quelle viste più di recente a Torino. A tale scopo, il provvedimento punta a rafforzare glie la Daspo elegati alle manifestazioni pubbliche.Fra le limitazioni di libertà vi sono ildi partecipare a manifestazioni e cortei. Il fermo sino a due ore - ha spiegato il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi - "non è una misura liberticida" ed "è presente in molti ordinamenti".Previsto anche il(riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico), che può essere disposto perper una serie di delitti, come l'attentato per finalità terroristiche o di eversione, la devastazione e saccheggio, ma anche lesioni contro forze dell'ordine, sanitari o arbitri.. Per le riunioni in luogo pubblico prive di preavviso di 10 giorni sono previsteper promotori e organizzatori, anche quando la convocazione avvenga attraverso piattaforme digitali.Il decreto inoltre, prevedendo la reclusione da sei mesi a tre anni per chi porta senza giustificato motivo coltelli od oggetti con lama affilata o appuntita. Il decreto prevede anche il, anche su web e piattaforme elettroniche,, in particolare strumenti da punta e taglio, con sanzioni amministrative, inflitte dal Prefetto, da 500 a 3mila euro, aumentate fino a 12mila in caso di reiterazione, con la revoca della licenza.Quanto al, il Ministro della Giustiziaha spiegato che la norma introdotta, ma istituisce un, come la legittima difesa e l'adempimento di un dovere, e non si procede con l'iscrizione del soggetto (privati o polizia) nel registro degli indagati. A tale scopo, la bozza prevede che "per incrementare le tutele per i cittadini e per le Forze di polizia", il pubblico ministero "in presenza di una causa di giustificazione" quale " legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi, stato di necessità", procede "all'annotazione preliminare, in separato modello" del nome della persona " cui "sono assicurate le garanzie difensive oggi conseguenti all'iscrizione nel predetto registro".Il decreto contiene anche. La bozza prevede che gli stranieri detenuti o internati nei centri per migranti hanno l'obbligo "di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre elementi" in loro possesso relativi all'età, all'identità, alla cittadinanza e ai Paesi di soggiorno o transito.Il CdM ha inoltre, contenente disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. Il decreto in questione, atteso già da un paio di settimane, punta a risolvere le questioni procedurali sollevate dalla Corte dei Conti ed adeguare l’iter autorizzativo dell’opera.Il testo del provvedimentodella magistratura contabile. Il MIT si impegna a sottoporre l'accordo di programma al controllo di legittimità della Corte e all’adozione di una nuova delibera del Cipess.E' previstodella società concessionaria Stretto di Messina,e la sottoposizione della documentazione al Consiglio superiore dei lavori pubblici.Con il decreto Ponte - sottolinea una nota del MIT - "si intende(oltre alla Presidenza del Consiglio, MIT, MEF, MASE e Interno, Difesa, Protezione Civile, Salute) per produrre le; individuare unaper lo svolgimento degli adempimenti istruttori sull’attuazione della, con il coinvolgimento coordinato di tutte le Amministrazioni interessate; chiarire il rapporto logico e cronologico dell’adozione dei due atti (decreto interministeriale di approvazione del terzo atto aggiuntivo alla convenzione MIT-SDM e delibera CIPESS di approvazione del progetto)" nominare l’amministratore delegato di Rfi quale Commissario straordinario sulle opere ferroviarie a terra, previste dall’accordo di programma,Il decreto prevede inoltre laquale, incluse nell’accordo di programma, per garantire che le infrastrutture di accesso vengano realizzate rapidamente e in parallelo all’opera principale.