Il CdM dà il via libera al "pacchetto sicurezza" e al decreto Ponte

(Teleborsa) - Il Consiglio dei ministri
, riunitosi questo pomeriggio, ha dato il via libera al cosiddetto "pacchetto sicurezza"
, al decreto legge per il Ponte di Messina
ed al decreto legislativo per recepire la direttiva europea sulla trasparenza retributiva e parità salariale di genere.Le novità del "pacchetto sicurezza"
Il decreto legge sulla sicurezza consta di 33 articoli
e contiene una serie di disposizioni che puntano a rafforzare le misure di sicurezza e limitare alcune libertà
personali, per evitare devastazioni come quelle viste più di recente a Torino. A tale scopo, il provvedimento punta a rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto dei reati
e la Daspo e prevenire fenomeni di violenza giovanile e disordini
legati alle manifestazioni pubbliche.
Fra le limitazioni di libertà vi sono il fermo preventivo dei soggetto pericolosi o con precedenti
di partecipare a manifestazioni e cortei. Il fermo sino a due ore - ha spiegato il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi - "non è una misura liberticida" ed "è presente in molti ordinamenti".
Previsto anche il divieto di partecipazione alle manifestazioni
(riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico), che può essere disposto per soggetti sottoposti a condanna
per una serie di delitti, come l'attentato per finalità terroristiche o di eversione, la devastazione e saccheggio, ma anche lesioni contro forze dell'ordine, sanitari o arbitri. Divieto di manifestazioni non autorizzate e obbligo di preavviso
. Per le riunioni in luogo pubblico prive di preavviso di 10 giorni sono previste sanzioni amministrative più elevate
per promotori e organizzatori, anche quando la convocazione avvenga attraverso piattaforme digitali.
Il decreto inoltre inasprisce le sanzioni per il porto ingiustificato di armi e strumenti da taglio
, prevedendo la reclusione da sei mesi a tre anni per chi porta senza giustificato motivo coltelli od oggetti con lama affilata o appuntita. Il decreto prevede anche il divieto di vendere
, anche su web e piattaforme elettroniche, ai minori armi improprie
, in particolare strumenti da punta e taglio, con sanzioni amministrative, inflitte dal Prefetto, da 500 a 3mila euro, aumentate fino a 12mila in caso di reiterazione, con la revoca della licenza.
Quanto al contestato "scudo penale"
, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio
ha spiegato che la norma introdotta "non è uno scudo penale, che invece vuol dire impunità"
, ma istituisce un registro separato per i reati con "causa di giustificazione"
, come la legittima difesa e l'adempimento di un dovere, e non si procede con l'iscrizione del soggetto (privati o polizia) nel registro degli indagati. A tale scopo, la bozza prevede che "per incrementare le tutele per i cittadini e per le Forze di polizia", il pubblico ministero "in presenza di una causa di giustificazione" quale " legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi, stato di necessità", procede "all'annotazione preliminare, in separato modello" del nome della persona " cui "sono assicurate le garanzie difensive oggi conseguenti all'iscrizione nel predetto registro".
Il decreto contiene anche norme contro l'immigrazione illegale e il terrorismo
. La bozza prevede che gli stranieri detenuti o internati nei centri per migranti hanno l'obbligo "di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre elementi" in loro possesso relativi all'età, all'identità, alla cittadinanza e ai Paesi di soggiorno o transito. Il Decreto Ponte
Il CdM ha inoltre approvato il decreto legge per il Ponte sullo Stretto di Messina
, contenente disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. Il decreto in questione, atteso già da un paio di settimane, punta a risolvere le questioni procedurali sollevate dalla Corte dei Conti ed adeguare l’iter autorizzativo dell’opera.
Il testo del provvedimento non prevede la nomina di un commissario straordinario e non introduce limitazioni ai controlli
della magistratura contabile. Il MIT si impegna a sottoporre l'accordo di programma al controllo di legittimità della Corte e all’adozione di una nuova delibera del Cipess.
E' previsto l’aggiornamento del piano economico-finanziario
della società concessionaria Stretto di Messina, l’acquisizione del parere dell’ART sui pedaggi
e la sottoposizione della documentazione al Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Con il decreto Ponte - sottolinea una nota del MIT - "si intende rafforzare il coordinamento tra le varie Amministrazioni Centrali
(oltre alla Presidenza del Consiglio, MIT, MEF, MASE e Interno, Difesa, Protezione Civile, Salute) per produrre le integrazioni tecnico-istruttorie necessarie
; individuare una procedura per fasi
per lo svolgimento degli adempimenti istruttori sull’attuazione della Direttiva Habitat
, con il coinvolgimento coordinato di tutte le Amministrazioni interessate; chiarire il rapporto logico e cronologico dell’adozione dei due atti (decreto interministeriale di approvazione del terzo atto aggiuntivo alla convenzione MIT-SDM e delibera CIPESS di approvazione del progetto)" nominare l’amministratore delegato di Rfi quale Commissario straordinario sulle opere ferroviarie a terra, previste dall’accordo di programma,
Il decreto prevede inoltre la nomina dell’amministratore delegato di RFI
quale commissario straordinario per le opere ferroviarie a terra
, incluse nell’accordo di programma, per garantire che le infrastrutture di accesso vengano realizzate rapidamente e in parallelo all’opera principale.