Black Friday 2025: l’86% degli italiani pronto a spendere 220 euro

(Teleborsa) - L’- contro l’80% degli europei -per, più di francesi e spagnoli che non supereranno i 180 euro. Secondo i dati elaborati dafintech italiana leader in Europa nelcon, l’, il, il. Ine il. Alil 14% del campione spenderà di più anche se non raggiungerà le cifre impiegate nel nostro Paese."Una leva del successo del black Friday - afferma– è basata sulla fiducia:e e quando questa fiducia è sostenuta anche da un’offerta di pagamento flessibile e trasparente, il consumatore ha tutti gli strumenti per poter gestire al meglio il proprio acquisto. Oggi, infatti, quasi la metà,, molti di loro attraverso il "Buy Now Pay Later" soprattutto per le cifre più contenute. Il calo significativo della capacità di risparmio per gli under 40 – ha aggiunto Mancini - sta cambiando le abitudini di spesa: in un contesto in cui la flessibilità conta più della rapidità o del servizio, soluzioni come Scalapayoffrendo un accesso equo ai consumi anche senza il credito tradizionale".L’analisi comparata trarealizzata da Scalapay evidenzia approcci diversi al Black Friday con differenti livelli di fiducia e comportamenti. Seed è destinata in media a, ine solo. L’acquisto è posticipato alle, mentre. In Spagna la spesa media è stata di 164 euro durante l’ultimo black friday, cone il momento scelto per fare acquisti è tra le 21:00 e la mezzanotte. Le categorie protagoniste sonocon un’attenzione crescente per il valore percepito e le promozioni estese oltre il weekend. In Italia come in Europa, il Black Friday rappresentain vista del Natale: Scalapay rileva proprio a novembre un picco di acquisti nei comparti "giochi" e articoli per le festività."Tre mercati diversi – ha aggiunto Mancini - che raccontano una tendenza europea dove il Black Friday evolve da evento a stagione, in cui il consumatore è sempre più informato, selettivo e orientato al valore reale delle offerte:, mentre oggi anche la domenica e il lunedì a seguire (il Cyber Monday) sono momenti altrettanto rilevanti".Attraverso i dati di milioni di clienti in Europa,. Un approccio più informato e meno istintivo che porta anche le aziende ad evolvere le proprie proposte: il 75% dei consumatori online acquista in base al prezzo più conveniente (un punto percentuale in più sul 2020).(mezzo punto in più rispetto al ’20), mentre viene data minore importanza alle caratteristiche del prodotto: venivano considerate fondamentali dal 62,8% degli acquirenti online nel 2020 e ora lo è per il 61,7%., cresce l’interesse per categorie come viaggi, cosmesi, casa e prodotti lifestyle più legati a un’esperienza.