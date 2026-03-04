Milano 17:35
45.337 +1,95%
Nasdaq 20:06
25.167 +1,81%
Dow Jones 20:06
48.793 +0,60%
Londra 17:35
10.568 +0,80%
Francoforte 17:35
24.205 +1,74%

Borsa: Su di giri il Nasdaq-100, in forte rialzo dell'1,68% alle 19:30

Il Nasdaq-100 continua a scambiare a 25.134,57 punti

In breve, Finanza
L'indice del listino high-tech USA mostra una performance dell'1,68% alle 19:30 e tratta a 25.134,57 punti.
