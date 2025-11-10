Milano
17:35
43.896
+2,28%
Nasdaq
22:00
25.612
+2,20%
Dow Jones
22:00
47.369
+0,81%
Londra
17:35
9.787
+1,08%
Francoforte
17:35
23.960
+1,65%
Lunedì 10 Novembre 2025, ore 22.18
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Ottima performance per il Nasdaq-100, in rialzo del 2,20%
Borsa: Ottima performance per il Nasdaq-100, in rialzo del 2,20%
Il Nasdaq-100 termina a 25.611,74 punti
In breve
,
Finanza
10 novembre 2025 - 22.03
Brilla l'indice tecnologico di Wall Street, in aumento del 2,20%, chiude a 25.611,74 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Giornata euforica per il Nasdaq-100, in forte rialzo dell'1,67%
Borsa: Giornata euforica per il Nasdaq-100, in forte rialzo dell'1,43%
Borsa: Ottima performance per il Nasdaq-100, in accelerazione dell'1,88% alle 19:30
Borsa: Corre sul mercato il Nasdaq-100, in progresso dell'1,83%
Argomenti trattati
Nasdaq 100
(100)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
+2,20%
Altre notizie
Borsa: Corre sul mercato il Nasdaq-100, in progresso del 2,18%
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,55%
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dello 0,70%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,84%
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,52%
Borsa: Su di giri il Nasdaq-100, in forte rialzo dell'1,68% alle 19:30
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto