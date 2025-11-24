Eventi e scadenze: settimana del 24 novembre 2025

(Teleborsa) -
Lunedì 24/11/2025 Appuntamenti
: XXIV Settimana della Cultura d'Impresa
- L'evento annuale, organizzato da Confindustria avrà come tema "Raccontare l'intraprendenza. Per fare crescere le imprese aperte e connesse", per un approfondimento sui valori e sulle pratiche della cultura d'impresa, con iniziative, convegni, incontri e workshop (da venerdì 14/11/2025 a venerdì 28/11/2025) Attività di Governo - Vice ministro Rixi
- Il viceministro Edoardo Rixi rappresenterà l'Italia alla 34ª Assemblea generale dell'IMO. A Londra il viceministro incontrerà il Segretario generale Dominguez e i capi delegazione di Paesi chiave – Ucraina, Qatar, Arabia Saudita, Marocco, Cina – per rafforzare il dialogo strategico dell’Italia sulle grandi sfide geopolitiche. Rixi vedrà anche i nuovi vertici dei Trasporti britannici UE - Consiglio "Affari esteri" (Commercio)
- I ministri discuteranno lo stato dei lavori sulle relazioni commerciali tra UE-USA e UE-Cina, valutando anche i progressi nei negoziati bilaterali dell'UE e lo stato di vari accordi commerciali, con attenzione particolare all'India. Durante la colazione, il segretario al commercio degli Stati Uniti Howard Lutnick e il rappresentante degli Stati Uniti per il commercio Jamieson Greer parteciperanno per parlare di cooperazione commerciale transatlantica Vertice Unione europea - Unione africana
- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro Giancarlo Giorgetti parteciperanno al Vertice Unione europea - Unione africana a Luanda, Angola (da lunedì 24/11/2025 a martedì 25/11/2025) 34ª Assemblea generale IMO
- Londra - L'Assemblea dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) che si svolge ogni 2 anni è un'Agenzia specializzate delle Nazioni Unite alla quale aderiscono 176 Paesi membri. Verranno eletti il Presidente e il vice presidente. Sarà presente il vice ministro Rixi (da lunedì 24/11/2025 a mercoledì 03/12/2025)
09:00 - FEAD - ASSOAMBIENTE - A2A
- Palazzo Giureconsulti, Milano - L'evento, promosso da FEAD – ASSOAMBIENTE – A2A, dal titolo "Circularity in practice: ensuring policy effectiveness, realism and the right market", riunisce figure di spicco provenienti da istituzioni europee, governi nazionali e settore privato per esplorare come la legislazione possa promuovere una transizione circolare competitiva ed efficace. Interverranno, tra gl altri, Roberto Tasca (Presidente A2A), Chicco Testa (Presidente AssoAmbiente) e Claudia Mensi (Presidente FEAD)
10:00 - Seminario “Intelligenza Artificiale e Pubblica Amministrazione”
- Auditorium CONSOB, Roma - La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ospita il seminario organizzato dal Network dei Responsabili della Protezione Dati delle Autorità Amministrative Indipendenti. Tra gli interventi, Paolo Savona (Presidente CONSOB), Pasquale Stanzione (Presidente Garante per la protezione dei dati personali), Mario Nobile (DG Agenzia per l'Italia Digitale - AgID) e Bruno Frattasi (Prefetto, DG Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale - ACN)
11:00 - Fondazione CRT - "Dare spazio al valore"
- OGR Torino, Sala Fucine - Evento organizzato dalla Fondazione CRT per incontrare i protagonisti della politica, delle istituzioni e dell'innovazione per una riflessione sul futuro del bene comune. Interverranno, tra gli altri, Anna Maria Poggi (Presidente Fondazione CRT), Andrea Orcel (AD Gruppo Unicredit), Tatiana Rizzante (CEO Reply) e il ministro Guido Crosetto
15:00 - Presentazione Coppa Italia Serie C Lega Pro - Regionale di Trenitalia
- Sala Paolo Rossi (FIGC), Roma - Presentazione della Coppa Italia Serie C, nel corso della quale sarà annunciata la partnership tra Regionale e Lega Pro alla presenza di Gianpiero Strisciuglio (AD e DG di Trenitalia), Mario Alovisi (Direttore Marketing & Revenue Management di Trenitalia), Matteo Marani (Presidente Lega Pro) e Gabriele Gravina (Presidente FIGC)
17:00 - BNL BNP Paribas MIA Photo Fair BNP Paribas
- Torre Diamante, BNL BNP Paribas, Milano - Presentazione stampa della 15ª edizione di Paribas MIA Photo Fair BNP Paribas. Interverranno Tommaso Sacchi (Assessore Cultura Comune di Milano), Luca Ranieri (Head of ESG Strategy, Communication and Public Affairs BNL BNP Paribas) e Francesca Malgara (Direttrice Artistica MIA Photo Fair BNP Paribas)
17:30 - "L’autonomia della Banca d'Italia tra politica ed economia"
- Banca d'Italia, Firenze - Luigi Federico Signorini, Direttore generale della Banca d'Italia e e Presidente dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), interviene al convegno "L'autonomia della Banca d'Italia tra politica ed economia", promosso in occasione dei 130 anni dalla nascita di Giovanni Spadolini Borsa
: Giappone
- Borsa di Tokyo chiusa per festività Titoli di Stato
: Tesoro
- Comunicazione Medio-Lungo Aziende
: Dhh
- Appuntamento: Presentazione Analisti Intesa Sanpaolo
- Appuntamento: Data di stacco cedola per l’acconto dividendi deliberato dal Consiglio di Amministrazione
Martedì 25/11/2025 Appuntamenti
34ª Assemblea generale IMO
- Londra - L'Assemblea dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) che si svolge ogni 2 anni è un'Agenzia specializzate delle Nazioni Unite alla quale aderiscono 176 Paesi membri. Verranno eletti il Presidente e il vice presidente. Sarà presente il vice ministro Rixi (da lunedì 24/11/2025 a mercoledì 03/12/2025) Vertice Unione europea - Unione africana
- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro Giancarlo Giorgetti parteciperanno al Vertice Unione europea - Unione africana a Luanda, Angola (da lunedì 24/11/2025 a martedì 25/11/2025)
08:00 - ACEA
- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di ottobre
10:00 - Inaugurazione nuovo terminal partenze BGY Airport
- Aerostazione, Porta 6 - Evento inaugurale del nuovo terminal partenze dell'aeroporto di Milano Bergamo. Sarà presente il presidente SACBO, Giovanni Sanga
11:00 - Fondazione ENPAIA - Relazione Annuale 2025 al Parlamento
- Palazzo della Minerva, Sala degli Atti Parlamentari, Roma - Presentazione della Relazione Annuale 2025 al Parlamento della Fondazione ENPAIA. Interverranno, tra gli altri, Giorgio Piazza (Presidente Fondazione ENPAIA), Roberto Diacetti (DG Fondazione ENPAIA), Claudio Durigon (Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), Mario Pepe (Presidente COVIP) e David Granieri (Vicepresidente di Coldiretti Nazionale)
11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica all'Assemblea UPI
- Teatro Apollo, Lecce - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente alla cerimonia di apertura della 38ª Assemblea generale delle Province italiane (UPI) "Le Province, aperte al futuro" Titoli di Stato
: Tesoro
- Asta BTP Short - BTP€i Aziende
: Abercrombie & Fitch
- Risultati di periodo Alibaba
- Risultati di periodo Best Buy
- Risultati di periodo Dell Technologies
- Risultati di periodo Guess?
- Risultati di periodo HP
- Risultati di periodo Mare Engineering Group
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Solutions Capital Management Sim
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive
Mercoledì 26/11/2025 Appuntamenti
34ª Assemblea generale IMO
- Londra - L'Assemblea dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) che si svolge ogni 2 anni è un'Agenzia specializzate delle Nazioni Unite alla quale aderiscono 176 Paesi membri. Verranno eletti il Presidente e il vice presidente. Sarà presente il vice ministro Rixi (da lunedì 24/11/2025 a mercoledì 03/12/2025) Consiglio congiunto UE-Cile
- Bruxelles - Prima riunione del Consiglio congiunto UE-Cile a seguito dell'inizio dell'applicazione provvisoria dell'accordo quadro avanzato UE-Cile il 1º giugno 2025. La riunione sarà copresieduta dall'alta rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas, per l'UE, e dal ministro cileno degli Affari esteri Alberto van Klaveren, per il Cile Fed
- Beige Book AGCM - Riunione dei presidenti della Rete Europea della Concorrenza
- L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ospiterà a Roma la riunione semestrale della Rete Europea della Concorrenza. Parteciperanno i presidenti delle Autorità di concorrenza degli Stati Membri dell'Unione Europea e della Direzione Generale Concorrenza della Commissione Europea, nonché di rappresentanti di Islanda, Liechtenstein e Norvegia e dell'Autorità di vigilanza EFTA (da mercoledì 26/11/2025 a giovedì 27/11/2025)
09:30 - Conferenza stampa ANASF-FECIF
- Presentazione in anteprima europea del White Book di FECIF, la nuova pubblicazione che traccia il futuro della consulenza finanziaria in Europa che racconta le grandi sfide che stanno ridefinendo il lavoro del consulente finanziario: digitalizzazione, sostenibilità, previdenza, oltre all'evoluzione dell'Unione dei mercati dei capitali e dell'Unione del risparmio e degli investimenti
09:30 - Dialoghi Italo-Francesi per l'Europa
- The Dome Campus Luiss, Roma - 8ª edizione dell'evento annuale promosso da Università Luiss e SciencesPo in collaborazione con The European House Ambrosetti. All'incontro, intitolato "Dal dialogo al risultato: la forza della collaborazione italo-francese nel quadro europeo", interverranno, tra gli altri, Paolo Boccardelli (Rettore, Luiss), Martin Briens (Ambasciatore di Francia in Italia), Emanuela D'Alessandro (Ambasciatrice d'Italia in Francia), Nicola Monti (CEO, Edison) e Stefano Buono (CEO, Newcleo)
10:00 - BCE - Revisione stabilità finanziaria
- Pubblicazione della Revisione della stabilità finanziaria della BCE - novembre 2025
11:00 - COVIP - Casse di previdenza. Gli investimenti: dimensioni e composizione - anno 2024
- Camera dei Deputati, Palazzo San Macuto - Il Presidente della COVIP, Mario Pepe, presenterà il documento "Casse di previdenza. Gli investimenti: dimensioni e composizione – anno 2024". Nel corso dell'evento sarà illustrata la situazione aggiornata a fine 2024 delle risorse del settore previdenziale e dei portafogli delle singole Casse. E' previsto l'intervento del Sottosegretario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Claudio Durigon
11:00 - Rapporto Industria 2025 - La bussola della manifattura italiana
- Confindustria, Viale dell'Astronomia, Roma - Presentazione del Rapporto 2025 sull'Industria Italiana "Manifattura in trasformazione, rimarrà ancora competitiva?", realizzato dal Centro Studi Confindustria. L'evento riunirà rappresentanti istituzionali, economisti e protagonisti del mondo produttivo per un confronto aperto sui risultati del Rapporto e sulle prospettive future dell’industria italiana. Tra gli interventi, Maurizio Tarquini, Direttore Generale di Confindustria
14:00 - Camera dei Deputati - Rischio idrogeologico e sismico, audizione Figliuolo
- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019, svolge l'audizione del generale Francesco Paolo Figliuolo, ex commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia Romagna, Toscana e Marche
14:30 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione Rizzi, direttore DIS
- Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica svolge l'audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), Vittorio Rizzi Titoli di Stato
: Tesoro
- Asta BOT Aziende
: easyJet
- Risultati di periodo Intesa Sanpaolo
- Appuntamento: Data per il pagamento dell’acconto dividendi deliberato dal Consiglio di Amministrazione
Giovedì 27/11/2025 Appuntamenti
34ª Assemblea generale IMO
- Londra - L'Assemblea dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) che si svolge ogni 2 anni è un'Agenzia specializzate delle Nazioni Unite alla quale aderiscono 176 Paesi membri. Verranno eletti il Presidente e il vice presidente. Sarà presente il vice ministro Rixi (da lunedì 24/11/2025 a mercoledì 03/12/2025) AGCM - Riunione dei presidenti della Rete Europea della Concorrenza
- L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ospiterà a Roma la riunione semestrale della Rete Europea della Concorrenza. Parteciperanno i presidenti delle Autorità di concorrenza degli Stati Membri dell'Unione Europea e della Direzione Generale Concorrenza della Commissione Europea, nonché di rappresentanti di Islanda, Liechtenstein e Norvegia e dell'Autorità di vigilanza EFTA (da mercoledì 26/11/2025 a giovedì 27/11/2025) UE - Consiglio "Istruzione, gioventù, cultura e sport" (Istruzione e gioventù)
- I ministri dell'Istruzione e della gioventù discuteranno del rafforzamento della resilienza tra i giovani, di Erasmus+, dello spazio europeo dell'istruzione nonché di istruzione e formazione professionale Banca d'Italia
- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia BCE
- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria 5ª edizione Stati Generali della Natalità
- Auditorium della Conciliazione, Roma - Evento organizzato dalla Fondazione per la Natalità, dal titolo "Cambia Paese? o Cambia il Paese?", dedicato ai temi della natalità e del welfare familiare. Interverranno personalità di spicco del mondo istituzionale, delle imprese e della società civile, tra le quali, i Presidenti di ISTAT, INPS e Fondazione per la Natalità, il Direttore INAIL, il CEO Angelini Industries e Brunello Cucinelli (da giovedì 27/11/2025 a venerdì 28/11/2025) "Think Business, Think Hong Kong" (TBTHK)
- Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, Milano - Evento di Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), dedicato ad approfondire le opportunità di business offerte da Hong Kong per le imprese, con simposio, incontri di business matching e una serata di gala – Hong Kong Dinner – che riunirà oltre 80 referenti provenienti da Hong Kong, tra cui rappresentanti istituzionali, leader d'impresa e investitori. Interverranno, tra gli altri, Frederick Ma, Chairman di HKTDC e Paul Chan Mo-po, Financial Secretary of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China. È previsto l’intervento di rappresentanti del Governo Italiano durante la sessione di apertura
09:15 - Rapporto SVIMEZ 2025 - L’economia e la società del Mezzogiorno
- Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari della Camera dei deputati - Presentazione del Rapporto SVIMEZ 2025, appuntamento di riferimento per comprendere l'andamento economico e sociale del Paese, analizzando dati, tendenze e prospettive di sviluppo del Mezzogiorno nel contesto nazionale e internazionale
09:45 - Healthcare Summit 2025
- Museo dell'Ara Pacis, Roma - 14ª edizione del Summit del Sole 24 ore. Evento di riferimento per i rappresentanti del settore sanitario e farmaceutico e delle istituzioni. Tra gli interventi, il Ministro Schillaci, il Sottosegretario di Stato al Ministero della salute, Marcello Gemmato, il Presidente di Farmindustria, Marcello Cattani e il Presidente AIFA, Robert Giovanni Nisticò
10:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica agli Stati generali della Natalità
- Auditorium della Conciliazione, Roma - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente alla cerimonia celebrativa degli Stati generali della Natalità
14:30 - “Dalla tutela alla valorizzazione del risparmio - Idee, strumenti e sfide per un reale cambiamento”
- Auditorium CONSOB, Roma - Convegno organizzato dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie, in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma, Facoltà di Economia e l'Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito (anspc). Partecipano, tra gli altri, Magda Bianco (Capo dipartimento Tutela della Clientela ed Educazione Finanziaria Banca d'Italia), Gianpaolo Barbuzzi (Presidente ACF), Ida Mercanti (Segretario generale IVASS), Chiara Mosca e Federico Cornelli (Commissari CONSOB)
14:30 - Anima SGR - Press briefing Global Outlook 2025
- Milano presso la sede Anima - Press Briefing dedicato all'Outlook per il 2026 di Anima SGR. Interverranno, Filippo Di Naro, Responsabile Direzione Investimenti e Fabio Fois, Responsabile Investment Research & Advisory
18:00 - XII Lectio Magistralis AIAF - "Borsa e IPO per la crescita delle imprese"
- Sede di Arca Fondi SGR, Milano - Lectio Magistralis tenuta da Giovanni Tamburi, Presidente TIP Tamburi Investment Partners. La lectio, dedicata al mondo delle imprese quotate e non quotate e l'importanza del mercato dei capitali per aiutare le imprese nelle loro crescita, verrà introdotta da Pietro Poletto, Presidente AIAF e vedrà un intervento conclusivo di Ugo Loeser, AD di Arca Fondi SGR Borsa
: Stati Uniti
- Borsa di New York chiusa per festività Titoli di Stato
: Tesoro
- Asta Medio-Lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i Aziende
: Ubaldi Costruzioni
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive
Venerdì 28/11/2025 Appuntamenti
34ª Assemblea generale IMO
- Londra - L'Assemblea dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) che si svolge ogni 2 anni è un'Agenzia specializzate delle Nazioni Unite alla quale aderiscono 176 Paesi membri. Verranno eletti il Presidente e il vice presidente. Sarà presente il vice ministro Rixi (da lunedì 24/11/2025 a mercoledì 03/12/2025) 5ª edizione Stati Generali della Natalità
- Auditorium della Conciliazione, Roma - Evento organizzato dalla Fondazione per la Natalità, dal titolo "Cambia Paese? o Cambia il Paese?", dedicato ai temi della natalità e del welfare familiare. Interverranno personalità di spicco del mondo istituzionale, delle imprese e della società civile, tra le quali, i Presidenti di ISTAT, INPS e Fondazione per la Natalità, il Direttore INAIL, il CEO Angelini Industries e Brunello Cucinelli (da giovedì 27/11/2025 a venerdì 28/11/2025) Rating sovrano
- Francia - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito UE - Consiglio "Istruzione, gioventù, cultura e sport" (Cultura e sport)
- I ministri della Cultura e dello sport discuteranno di accesso a notizie affidabili, ruolo della cultura nella resilienza democratica, programma AgoraEU per il periodo 2028-2034, democrazia e trasparenza nello sport e Agenzia mondiale antidoping (AMA) Rating sovrano
- Germania e Spagna - DBRS pubblica la revisione del merito di credito 14ª edizione Forum WPP - TEHA Group
- WPP Campus di Milano - Forum WPP organizzato in collaborazione con TEHA Group, con focus sul tema "Il futuro che vorremmo: persone, cultura, tecnologia, sistema economico – La comunicazione come facilitatore di comportamenti e valori". Interverranno figure di spicco provenienti dal mondo della comunicazione, del business e delle istituzioni, che saranno invitate a discutere i risultati emersi dall'Advisory Board WPP | TEHA Group Banca d'Italia
- Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori
10:00 - BCE
- Risultati dell'Indagine sulle Aspettative dei Consumatori della BCE - ottobre 2025
17:30 - Il Futuro in Movimento - Strategie per un’Italia Protagonista
- Sala Koch, Palazzo Madama - Evento organizzato dalla Fondazione Guido Carli. Tra gli interventi previsti, la Vice Presidente del Senato Licia Ronzulli, la Presidente della Fondazione Guido Carli, Romana Liuzzo, il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Parteciperanno inoltre rappresentanti di importanti aziende e settori industriali, tra i quali, gli AD di Eni, Mutti e Illycaffè, la Presidente di Borsa Italiana, il Presidente di Coldiretti e il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini Borsa
: Stati Uniti
- Chiusura anticipata della Borsa di New York Aziende
: EEMS
- CDA: Relazione Semestrale Gentili Mosconi
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Reway Group
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive
Sabato 29/11/2025 Appuntamenti
- Londra - L'Assemblea dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) che si svolge ogni 2 anni è un'Agenzia specializzate delle Nazioni Unite alla quale aderiscono 176 Paesi membri. Verranno eletti il Presidente e il vice presidente. Sarà presente il vice ministro Rixi (da lunedì 24/11/2025 a mercoledì 03/12/2025)