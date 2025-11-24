Eventi e scadenze: settimana del 24 novembre 2025

Lunedì 24/11/2025

Dhh

Intesa Sanpaolo

Martedì 25/11/2025

Abercrombie & Fitch

Alibaba

Best Buy

Dell Technologies

Guess?

HP

Mare Engineering Group

Solutions Capital Management Sim

Mercoledì 26/11/2025

easyJet

Intesa Sanpaolo

Giovedì 27/11/2025

Ubaldi Costruzioni

Venerdì 28/11/2025

EEMS

Gentili Mosconi

Reway Group

Sabato 29/11/2025

(Teleborsa) -- L'evento annuale, organizzato da Confindustria avrà come tema "Raccontare l'intraprendenza. Per fare crescere le imprese aperte e connesse", per un approfondimento sui valori e sulle pratiche della cultura d'impresa, con iniziative, convegni, incontri e workshop- Il viceministro Edoardo Rixi rappresenterà l'Italia alla 34ª Assemblea generale dell'IMO. A Londra il viceministro incontrerà il Segretario generale Dominguez e i capi delegazione di Paesi chiave – Ucraina, Qatar, Arabia Saudita, Marocco, Cina – per rafforzare il dialogo strategico dell’Italia sulle grandi sfide geopolitiche. Rixi vedrà anche i nuovi vertici dei Trasporti britannici- I ministri discuteranno lo stato dei lavori sulle relazioni commerciali tra UE-USA e UE-Cina, valutando anche i progressi nei negoziati bilaterali dell'UE e lo stato di vari accordi commerciali, con attenzione particolare all'India. 09:00 -- Palazzo Giureconsulti, Milano - L'evento, promosso da FEAD – ASSOAMBIENTE – A2A, dal titolo "Circularity in practice: ensuring policy effectiveness, realism and the right market", riunisce figure di spicco provenienti da istituzioni europee, governi nazionali e settore privato per esplorare come la legislazione possa promuovere una transizione circolare competitiva ed efficace. Interverranno, tra gl altri, Roberto Tasca (Presidente A2A), Chicco Testa (Presidente AssoAmbiente) e Claudia Mensi (Presidente FEAD) 10:00 -- Auditorium CONSOB, Roma - La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ospita il seminario organizzato dal Network dei Responsabili della Protezione Dati delle Autorità Amministrative Indipendenti. Tra gli interventi, Paolo Savona (Presidente CONSOB), Pasquale Stanzione (Presidente Garante per la protezione dei dati personali), Mario Nobile (DG Agenzia per l'Italia Digitale - AgID) e Bruno Frattasi (Prefetto, DG Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale - ACN) 11:00 -- OGR Torino, Sala Fucine - Evento organizzato dalla Fondazione CRT per incontrare i protagonisti della politica, delle istituzioni e dell'innovazione per una riflessione sul futuro del bene comune. Interverranno, tra gli altri, Anna Maria Poggi (Presidente Fondazione CRT), Andrea Orcel (AD Gruppo Unicredit), Tatiana Rizzante (CEO Reply) e il ministro Guido Crosetto Interverranno, tra gli altri, Anna Maria Poggi (Presidente Fondazione CRT), Andrea Orcel (AD Gruppo Unicredit), Tatiana Rizzante (CEO Reply) e il ministro Guido Crosetto15:00 -- Sala Paolo Rossi (FIGC), Roma - Presentazione della Coppa Italia Serie C, nel corso della quale sarà annunciata la partnership tra Regionale e Lega Pro alla presenza di Gianpiero Strisciuglio (AD e DG di Trenitalia), Mario Alovisi (Direttore Marketing & Revenue Management di Trenitalia), Matteo Marani (Presidente Lega Pro) e Gabriele Gravina (Presidente FIGC)17:00 -- Torre Diamante, BNL BNP Paribas, Milano - Presentazione stampa della 15ª edizione di Paribas MIA Photo Fair BNP Paribas. 08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di ottobre10:00 -- Aerostazione, Porta 6 - Evento inaugurale del nuovo terminal partenze dell'aeroporto di Milano Bergamo. Sarà presente il presidente SACBO, Giovanni Sanga11:00 -- Palazzo della Minerva, Sala degli Atti Parlamentari, Roma - Presentazione della Relazione Annuale 2025 al Parlamento della Fondazione ENPAIA. Interverranno, tra gli altri, Giorgio Piazza (Presidente Fondazione ENPAIA), Roberto Diacetti (DG Fondazione ENPAIA), Claudio Durigon (Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), Mario Pepe (Presidente COVIP) e David Granieri (Vicepresidente di Coldiretti Nazionale)11:00 -- Teatro Apollo, Lecce - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente alla cerimonia di apertura della 38ª Assemblea generale delle Province italiane (UPI) "Le Province, aperte al futuro"- Asta BTP Short - BTP€i- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive All'incontro, intitolato "Dal dialogo al risultato: la forza della collaborazione italo-francese nel quadro europeo", interverranno, tra gli altri, Paolo Boccardelli (Rettore, Luiss), Martin Briens (Ambasciatore di Francia in Italia), Emanuela D'Alessandro (Ambasciatrice d'Italia in Francia), Nicola Monti (CEO, Edison) e Stefano Buono (CEO, Newcleo)10:00 -- Pubblicazione della Revisione della stabilità finanziaria della BCE - novembre 202511:00 -- Camera dei Deputati, Palazzo San Macuto - Il Presidente della COVIP, Mario Pepe, presenterà il documento "Casse di previdenza. Gli investimenti: dimensioni e composizione – anno 2024". Nel corso dell'evento sarà illustrata la situazione aggiornata a fine 2024 delle risorse del settore previdenziale e dei portafogli delle singole Casse. E' previsto l'intervento del Sottosegretario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Claudio Durigon11:00 -- Confindustria, Viale dell'Astronomia, Roma - Presentazione del Rapporto 2025 sull'Industria Italiana "Manifattura in trasformazione, rimarrà ancora competitiva?", realizzato dal Centro Studi Confindustria. L'evento riunirà rappresentanti istituzionali, economisti e protagonisti del mondo produttivo per un confronto aperto sui risultati del Rapporto e sulle prospettive future dell’industria italiana. Parteciperanno i presidenti delle Autorità di concorrenza degli Stati Membri dell'Unione Europea e della Direzione Generale Concorrenza della Commissione Europea, nonché di rappresentanti di Islanda, Liechtenstein e Norvegia e dell'Autorità di vigilanza EFTA- I ministri dell'Istruzione e della gioventù discuteranno del rafforzamento della resilienza tra i giovani, di Erasmus+, dello spazio europeo dell'istruzione nonché di istruzione e formazione professionale- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- Auditorium della Conciliazione, Roma - Evento organizzato dalla Fondazione per la Natalità, dal titolo "Cambia Paese? o Cambia il Paese?", dedicato ai temi della natalità e del welfare familiare. 09:15 -- Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari della Camera dei deputati - Presentazione del Rapporto SVIMEZ 2025, appuntamento di riferimento per comprendere l'andamento economico e sociale del Paese, analizzando dati, tendenze e prospettive di sviluppo del Mezzogiorno nel contesto nazionale e internazionale09:45 -- Museo dell'Ara Pacis, Roma - 14ª edizione del Summit del Sole 24 ore. Evento di riferimento per i rappresentanti del settore sanitario e farmaceutico e delle istituzioni. Tra gli interventi, il Ministro Schillaci, il Sottosegretario di Stato al Ministero della salute, Marcello Gemmato, il Presidente di Farmindustria, Marcello Cattani e il Presidente AIFA, Robert Giovanni Nisticò10:00 -- Auditorium della Conciliazione, Roma - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente alla cerimonia celebrativa degli Stati generali della Natalità14:30 -- Auditorium CONSOB, Roma - Convegno organizzato dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie, in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma, Facoltà di Economia e l'Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito (anspc). Partecipano, tra gli altri, Magda Bi È previsto l’intervento di rappresentanti del Governo Italiano durante la sessione di apertura09:15 -- Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari della Camera dei deputati - Presentazione del Rapporto SVIMEZ 2025, appuntamento di riferimento per comprendere l'andamento economico e sociale del Paese, analizzando dati, tendenze e prospettive di sviluppo del Mezzogiorno nel contesto nazionale e internazionale09:45 -- Museo dell'Ara Pacis, Roma - 14ª edizione del Summit del Sole 24 ore. Evento di riferimento per i rappresentanti del settore sanitario e farmaceutico e delle istituzioni. Tra gli interventi, il Ministro Schillaci, il Sottosegretario di Stato al Ministero della salute, Marcello Gemmato, il Presidente di Farmindustria, Marcello Cattani e il Presidente AIFA, Robert Giovanni Nisticò10:00 -- Auditorium della Conciliazione, Roma - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente alla cerimonia celebrativa degli Stati generali della Natalità14:30 -- Auditorium CONSOB, Roma - Convegno organizzato dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie, in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma, Facoltà di Economia e l'Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito (anspc). Partecipano, tra gli altri, Magda Bianco (Capo dipartimento Tutela della Clientela ed Educazione Finanziaria Banca d'Italia), Gianpaolo Barbuzzi (Presidente ACF), Ida Mercanti (Segretario generale IVASS), Chiara Mosca e Federico Cornelli (Commissari CONSOB)14:30 -- Milano presso la sede Anima - Press Briefing dedicato all'Outlook per il 2026 di Anima SGR. Interverranno personalità di spicco del mondo istituzionale, delle imprese e della società civile, tra le quali, i Presidenti di ISTAT, INPS e Fondazione per la Natalità, il Direttore INAIL, il CEO Angelini Industries e Brunello Cucinelli- Francia - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- I ministri della Cultura e dello sport discuteranno di accesso a notizie affidabili, ruolo della cultura nella resilienza democratica, programma AgoraEU per il periodo 2028-2034, democrazia e trasparenza nello sport e Agenzia mondiale antidoping (AMA)- Germania e Spagna - DBRS pubblica la revisione del merito di credito- WPP Campus di Milano - Forum WPP organizzato in collaborazione con TEHA Group, con focus sul tema "Il futuro che vorremmo: persone, cultura, tecnologia, sistema economico – La comunicazione come facilitatore di comportamenti e valori". Interverranno figure di spicco provenienti dal mondo della comunicazione, del business e delle istituzioni, che saranno invitate a discutere i risultati emersi dall'Advisory Board WPP | TEHA Group- Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori10:00 -- Risultati dell'Indagine sulle Aspettative dei Consumatori della BCE - ottobre 202517:30 -- Sala Koch, Palazzo Madama - Evento organizzato dalla Fondazione Guido Carli. Tra gli interventi previsti, la Vice Presidente del Senato Licia Ronzulli, la Presidente della Fondazione Guido Carli, Romana Liuzzo, il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. 