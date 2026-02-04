Adiacent (SeSa), Rosario Sica nuovo consigliere con delega a Strategy, Innovation e AI-driven Consulting

(Teleborsa) - Adiacent Spa Società Benefit, società del Gruppo SeSa, annuncia la nomina di, con delega alle attività diLa nomina si inserisce nel percorso di rafforzamento del posizionamento di Adiacent nell’ambito della, con l’obiettivo di sviluppare un modello distintivo che integri intelligenza artificiale, visione strategica e innovazione organizzativa, a supporto dei processi di crescita e trasformazione delle imprese. Il ruolo affidato a Rosario Sica ha una valenza trasversale e strategica, orientata alla costruzione di servizi di consulenza fortemente basati sull’AI e su un approccio multidisciplinare.“Nel corso degli ultimi 24 mesi abbiamo ridisegnato la nostra organizzazione per offrire alle aziende con cui lavoriamo un supporto multidisciplinare focalizzato sul raggiungimento degli obiettivi di business anche in ottica di medio e lungo periodo – ha dichiarato-. L’ingresso di Rosario Sica, con quello che comporta in termini di acquisizione di competenze ed esperienza, rappresenta un passo fondamentale nella realizzazione di questa strategia”.