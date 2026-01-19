Alma prosegue percorso di crescita: autonomia e tre nuovi partner

(Teleborsa) -, società tra avvocati. Lo studio, guidato dal Managing Partner Alessandro Corno, annuncia il ritorno alla piena autonomia e l’ingresso di tre nuovi partner di provenienza Orrick, Lawes e LED Taxand, rafforzando employment, real estate e area tax.Il percorso di collaborazione con LED Taxand – avviato nel 2023 – si è concluso in modo consensuale, con pieno rispetto dell’autonomia delle due realtà e nella continuità dei rapporti personali e professionali. Nel frattempo, Alma ha avviato un proprio percorso di sviluppo internazionale che ha già portato ad aprire una sede in Lussemburgo e che prevede, per il futuro, l’apertura di uffici propri in altre giurisdizioni ritenute strategiche per lo sviluppo dello studio nei prossimi anni. In questo contesto, Alma ha ritenuto che un modello fondato su strutture dirette fosse più coerente con i propri obiettivi rispetto al modello di network internazionale, seppur di alto profilo, adottato da LED Taxand.A partire dal 1° gennaio 2026 sono diventati partner di Alma: Avv. Mario Scofferi, proveniente da Orrick, che rafforza l’area employment insieme al suo team; Avv. Paolo Marra, proveniente da Lawes, che consolida la practice real estate, insieme al suo team; Avv. Francesco Di Bari, proveniente da LED Taxand, che contribuirà allo sviluppo dell’area tax.Alma consolida il proprio modello di studio indipendente integrando competenze complementari e ad alta specializzazione. L’ingresso dei tre nuovi partner si inserisce, inoltre, nella visione dei quattro equity partners di Alma -come “patto fra generazioni”: non una semplice comunità, ma un progetto condiviso in cui l’esperienza e la leadership dei partner più senior si affiancano al dinamismo e alla visione delle nuove generazioni. Un modello fondato sulla continuità dei valori, sulla condivisione delle responsabilità e su una crescita di lungo periodo capace di rafforzare l’identità dello studio e la qualità del servizio offerto ai clienti.“L’rappresenta un passaggio importante per il nostro percorso di crescita e, soprattutto, avviene con un gruppo di professionisti che si identifica pienamente nei valori di Alma” ha dichiarato“Inoltre, desideriamo ringraziare LED Taxand per il percorso condiviso e per la collaborazione di questi anni. Restiamo in ottimi rapporti personali e professionali, pronti a collaborare proattivamente quando ciò sarà nell’interesse dei clienti”.Alma conta oggi circa 50 professionisti e prosegue un piano di sviluppo che combina integrazione di team altamente specializzati e rafforzamento delle aree chiave.