Francoforte: rally per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di acciaio
, che tratta in rialzo del 5,38%.
Lo scenario su base settimanale di ThyssenKrupp
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società tedesca specializzata nell'acciaio
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 8,703 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 9,05. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 8,473.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)