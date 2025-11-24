Milano 13:35
42.281 -0,89%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:35
9.562 +0,23%
Francoforte 13:35
23.229 +0,59%

Francoforte: rally per ThyssenKrupp

Migliori e peggiori
Francoforte: rally per ThyssenKrupp
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di acciaio, che tratta in rialzo del 5,38%.

Lo scenario su base settimanale di ThyssenKrupp rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società tedesca specializzata nell'acciaio, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 8,703 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 9,05. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 8,473.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```