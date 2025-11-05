Usa, scorte petrolio settimanali salgono di 5,2 milioni di barili

(Teleborsa) - Nella settimana conclusasi il 31 ottobre 2025, le scorte di petrolio greggio commerciale statunitense
(escluse quelle nella Riserva Petrolifera Strategica) sono aumentate di 5,2 milioni di barili rispetto alla settimana precedente, a fronte del precedente calo di 6,8 milioni e dei -2,5 milioni attesi dagli analisti. Con 421,2 milioni di barili, le scorte di petrolio greggio statunitensi sono circa il 4% al di sotto della media quinquennale per questo periodo dell'anno.
Le scorte totali di benzina per autotrazione
sono diminuite di 4,7 milioni di barili rispetto alla scorsa settimana e sono circa il 5% al ??di sotto della media quinquennale per questo periodo dell'anno. Sia le scorte di benzina finita
che quelle di componenti per la miscelazione sono diminuite la scorsa settimana. Le scorte di carburante distillato
sono diminuite di 0,6 milioni di barili la scorsa settimana e sono circa il 9% al di sotto della media quinquennale per questo periodo dell'anno. Le scorte di propano/propilene
sono aumentate di 0,4 milioni di barili rispetto alla scorsa settimana e sono del 15% al ??di sopra della media quinquennale per questo periodo dell'anno. Le scorte totali di petrolio commerciale
sono aumentate di 0,6 milioni di barili la scorsa settimana.
I prodotti totali forniti
nelle ultime quattro settimane sono stati in media di 20,3 milioni di barili al giorno, in calo dell'1,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nelle ultime quattro settimane, la fornitura di benzina per autotrazione
è stata in media di 8,7 milioni di barili al giorno, in calo del 2,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.
I prodotti distillati forniti
sono stati in media di 3,8 milioni di barili al giorno nelle ultime quattro settimane, in calo dell'1,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il carburante per aerei fornito
è aumentato del 6,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.(Foto: Carlee Dittemore / Unsplash)