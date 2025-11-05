Usa, scorte petrolio settimanali salgono di 5,2 milioni di barili

(Teleborsa) - Nella settimana conclusasi il 31 ottobre 2025, le(escluse quelle nella Riserva Petrolifera Strategica) sono aumentate di 5,2 milioni di barili rispetto alla settimana precedente, a fronte del precedente calo di 6,8 milioni e dei -2,5 milioni attesi dagli analisti. Con 421,2 milioni di barili, le scorte di petrolio greggio statunitensi sono circa il 4% al di sotto della media quinquennale per questo periodo dell'anno.Lesono diminuite di 4,7 milioni di barili rispetto alla scorsa settimana e sono circa il 5% al ??di sotto della media quinquennale per questo periodo dell'anno. Sia leche quelle di componenti per la miscelazione sono diminuite la scorsa settimana. Lesono diminuite di 0,6 milioni di barili la scorsa settimana e sono circa il 9% al di sotto della media quinquennale per questo periodo dell'anno. Lesono aumentate di 0,4 milioni di barili rispetto alla scorsa settimana e sono del 15% al ??di sopra della media quinquennale per questo periodo dell'anno. Lesono aumentate di 0,6 milioni di barili la scorsa settimana.nelle ultime quattro settimane sono stati in media di 20,3 milioni di barili al giorno, in calo dell'1,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nelle ultime quattro settimane, laè stata in media di 8,7 milioni di barili al giorno, in calo del 2,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.sono stati in media di 3,8 milioni di barili al giorno nelle ultime quattro settimane, in calo dell'1,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ilè aumentato del 6,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.