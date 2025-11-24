Londra: scambi al rialzo per Pershing Square Holdings

holding di investimento in società quotate principalmente del Nord America

(Teleborsa) - Scambia in profit la, che lievita del 2,26%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 47,54 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 48,31. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 47,13.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)