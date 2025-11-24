SILVER del 21/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 novembre
Giornata negativa per il metallo prezioso, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,26%.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 50,9. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 49,61. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 49,18, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)