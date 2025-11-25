Milano 11:25
42.101 -0,47%
Nasdaq 24-nov
24.874 0,00%
Dow Jones 24-nov
46.448 +0,44%
Londra 11:25
9.535 0,00%
Francoforte 11:25
23.182 -0,24%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 24/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 24/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre

Frazionale ribasso per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,29%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il CAC 40, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 7.948,1. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 7.977. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 7.936,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```