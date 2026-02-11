Banca Valsabbina perfeziona cartolarizzazione con Sicurezza e Ambiente

(Teleborsa) - Banca Valsabbina
ha recentemente concluso un’operazione di cartolarizzazione
finalizzata al finanziamento dell’attivo circolante di Sicurezza e Ambiente
(SeA), società specializzata nel ripristino delle condizioni ambientali e di sicurezza stradale compromesse a seguito di incidenti stradali, perdite di carico e sversamenti di liquidi sulla sede stradale.
Nel dettaglio, SeA interviene a seguito di sinistri stradali
per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie
, divenendo così, successivamente al completamento delle operazioni di ripristino, titolare di crediti risarcitori
nei confronti di compagnie assicurative e derivanti dai sinistri oggetto di intervento.
Nel contesto dell’operazione, una società veicolo di cartolarizzazione
appositamente costituita (“SPV”) ha erogato un finanziamento revolving
in favore di SeA fino ad un importo massimo di 12 milioni di euro
a fronte della costituzione da parte di SeA di un patrimonio destinato composto da crediti risarcitori
e finalizzato, in via esclusiva, al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dal finanziamento
.
La provvista
necessaria all’erogazione del finanziamento è stata reperita mediante l’emissione di due classi di titoli asset-backed
, senior
e junior
, sottoscritti rispettivamente da Banca Valsabbina e dalla stessa SeA
.
Banca Valsabbina ha agito nel ruolo di Arranger, Investitore Senior, Account Bank
e Paying Agent
.