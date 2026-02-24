Milano 17:35
BFF Bank, AFFM lima partecipazione al 2,346%
(Teleborsa) - AFFM ha limato al 2,346% la propria partecipazione in BFF Bank, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 17 febbraio 2026.

All'aggiornamento precedente, l'11 febbraio 2026, la quota era del 3,088%. AFFM è collegata a Alken Asset Management, società di investimento con sede a Londra fondata nel 2005, specializzata in azioni europee, reddito fisso e strategie alternative.
